Novelas y realities que traerá el canal RCN para el año 2026, ¿logrará superar a Caracol en rating?

El Canal RCN es uno de los canales de televisión más importantes de Colombia, con una larga trayectoria en la producción y emisión de telenovelas, programas de entretenimiento, noticias y deportes.

Su programación diversa ha cautivado a audiencias de todas las edades, generando gran popularidad y fidelidad entre los televidentes. Además de su señal abierta, cuenta con plataformas digitales que permiten disfrutar de su contenido en cualquier momento y lugar. Anualmente, los canales traen toda una parrilla de su programación planeada, la cual fue comentada por el influencer JC Televidente por medio de sus redes sociales.

¿Qué estrenos trae el canal RCN para el 2026?

El año lo empezarían con su reality estrella ‘La Casa de los Famosos’que en los últimos meses del año ha ido escogiendo los integrantes, algunos de forma directa y otros por votaciones, haciendo más cercana su relación con los espectadores. Los presentadores ya confirmados para la segunda entrega son Carla Giraldo y Marcelo Cezán y hasta el momento van trece participantes confirmados.

En cuanto a las novelas, llegarán ‘Las de Siempre’ una historia que retrata, con cercanía y realismo, cómo es reinventarse después de los 40 años. Por lo que como protagonistas tiene a cuatro amigas que se conocieron en la universidad y que, tras años de construir lo que creían era una vida estable, deben enfrentarse a situaciones que las obligan a replantearse todo.

Otra de las novelas es ‘Pa Quererte 2′, protagonizada por Sebastián Martinez y Hanny Vizcano y su primera entrega nos trajo a Mauricio Reina de la Hoz, un exitoso diseñador de modas con una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, todo da un giro radical con la aparición de una niña de 8 años llamada Isabel Trujillo, quien resulta ser su hija, fruto de una relación pasada.

Tras culminar ‘La Casa de los Famosos 3′, el canal planea traer de vuelta MasterChef Celebrity, esto a pesar de que la temporada de este 2025 no tuvo el éxito que se esperaba. Otra de las novelas que llegará según el influencer es ‘Ojos que no ven’, ‘Betty La Fea: La Historia; continua de Amazon Prime y ‘Simplemente Alicia’, que a pesar de ser hecha para Netflix, planearían que llegue al aire.