Hassam arremetió contra Valentina Taguado tras incómoda broma relacionada con su lucha contra el cáncer

La controversia entre el humorista Hassam y la creadora de contenido Valentina Taguado ha generado una intensa discusión en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que la exparticipante de MasterChef realiza un comentario que muchos calificaron como ofensivo hacia la pareja del comediante.

El hecho ocurrió durante un show que Taguado realizó junto a su amiga Valeria Aguilar. En medio de la presentación, Valentina se refirió a la novia de Hassam con el apodo de “Quimio”, expresión que fue interpretada por usuarios como una burla hacia las personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

El video, difundido ampliamente en Instagram, muestra el momento exacto de la polémica broma. Entre risas, Taguado asegura que apenas se estaba enterando de que Hassam tenía novia y, al preguntar por su nombre, remata diciendo: “Supongo que ‘Quimio’, porque es la que te come”. La reacción inmediata de carcajadas por parte de ambas creadoras avivó aún más la indignación de quienes posteriormente vieron el clip.

La situación tomó mayor relevancia cuando Hassam se pronunció públicamente. Durante una conversación con Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef 2025, mientras grababan un video de cocina que también se volvió viral, el humorista expresó su molestia sin filtros: “Hay que ser muy malp… en la vida para burlarse de una persona que tiene cáncer, así esté curada o no esté curada”.

Sus palabras, cargadas de indignación, reflejaron el impacto emocional que le generó el comentario, especialmente teniendo en cuenta su propia experiencia personal enfrentando la enfermedad. En medio del diálogo, Hassam recordó además que trabajó con Valentina Taguado en el programa digital de RCN ¿Qué hay pa’ dañar?, donde compartieron pantalla durante un tiempo.

El comediante explicó que su salida del proyecto estuvo relacionada con problemas de salud, mientras que Taguado continuó en el formato junto a la creadora Johanna Velandia. No obstante, señaló que nunca imaginó que una excompañera recurriera a un tema tan sensible para generar risas en un escenario.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de rechazo, con comentarios como: “Se pasó y lo sabe”, “eso pasa cuando se le da visibilidad a alguien sin educación que se cree gracioso” y “los pacientes con cáncer sufrimos demasiado; la quimioterapia no es un chiste”. Para muchos, el episodio dejó claro que la línea entre el humor y la falta de respeto fue ampliamente sobrepasada.