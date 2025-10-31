Hassam confirmó que se retira de ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN: “me da duro”

“¿Qué Hay Pa’ Dañar?” llegó como el nuevo formato digital del Canal RCN el pasado 8 de septiembre, presentado en vivo por Valentina Taguado, el humorista Hassam y la comediante Johana Velandia (Una gorda ahí), este espacio llegó con la promesa de ofrecer una “opinión sin filtro” y un humor provocador. No obstante, hace varias semanas Hassam tuvo que ausentarse y hasta el momento, han estado más personas ocupando su lugar en la cabina.

Puede leer: Valentina Taguado expresó su deseo de ser madre soltera: “quisiera una niña”

Desde primer momento se conoció que su ausencia se debía a problemas de salud que le impidieron seguir asistiendo, a pesar de, sus compañeras y las directivas del Canal RCN seguían a la espera de su regreso. No obstante, tras las preguntas de sus seguidores y el público de morning show, Hassam confirmó que se retira de “¿Qué Hay Pa’ Dañar?” por medio de un live en su Instagram.

Allí comentó que la razón se dio a partir de que casi tiene un coma diabético, explicando que era prediabético, pero se disparó su insulina por lo que duro cuatro días hospitalizado, siendo diagnosticado como paciente insulino dependiente con complicaciones múltiples. Todo esto a partir de los procesos anteriores en cuanto a su salud, pues para nadie es secreto que el humorista atravesó un cáncer, pero según indica hoy tuvo que hablar con las directivas de RCN e informarles su decisión.

Hassam explicó que lo que sigue para él son citas medicas, una gran lista esperando la disponibilidad de los especialistas, por lo que sus ausencias serían muy recurrentes si continúa. Así tomo la decisión de pasar su carta de renuncia con dolor: “No es que yo este mal, pero si tengo que darle prioridad a la salud, no solamente física, pero también mental (...) con mucha tristeza tengo que avisarles que no continúo en “¿Qué Hay Pa’ Dañar?”"

Agregando que fue un descuido en su salud, pero también con demás factores en cuanto a su vida personal, por su parte continuará con sus shows de forma individual pero poniendo como prioridad su salud y el bienestar de sus hijas.