Esta es la fecha del gran estreno de ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, ¿competencia para Caracol?

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ fue anunciada hace varios meses y semana tras semana el Canal RCN ha revelado un grupo de posibles aspirantes, donde los televidentes son quienes tienen la oportunidad de decidir quién ingresa o no al ‘reality’, contando antes de que se termine este 2025 con varias figuras confirmadas para esta nueva versión.

Si bien, RCN anunció que la tercera temporada llegaría en este 2026, lo cierto es que el canal durante varias semanas optó por no revelar la fecha exacta con el fin de generar mayor intriga entre los televidentes y por ende, seguir revelando al grupo de participantes que ingresara a ‘La casa de los famosos’.

Sin embargo, sobre las primeras horas de este 18 de diciembre el Canal RCN anunció que el estreno de ‘La casa de los famosos’ se dará el próximo 12 de enero del 2026 a las 8 pm. Es decir, que nuevamente la parrilla de programación del canal cambiaría, pues actualmente a las 8 pm se transmite ‘Chepe Fortuna’ y la mencionada producción pasaría una hora y media después con el fin de que los televidentes puedan disfrutar de una nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ y logre conectarse con algunos de los participantes.

Hasta el momento se desconoce si el ‘After show’, seguirá presente en este 2026, pues varios rumores apuntaron a que Karen Sevillano seguiría siendo parte de la producción, sin embargo, esto no ocurriría con Vicky Berrio, quien habría sido reemplazada por Karina García, pero hasta el momento el canal no ha confirmado o desmentido esta información.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con la información divulgada por el Canal RCN hasta el momento, estos serían los participantes confirmados para esta versión de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, faltarían algunas sorpresas que se darían antes de su gran estreno: