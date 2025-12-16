Valentina Taguado rompió el silencio tras polémica por los “chistes” sobre el cáncer de Hassam, “¿De qué no se te puede molestar?"

Valentina Taguado alcanzó una amplia visibilidad luego de que convirtió en una de las locutoras de ‘Los impresentables’, ganándose así el cariño de los oyentes y por ende, contando con una excelente relación con sus compañeros de cabina. Tal reconocimiento le permitió llegar a la televisión siendo parte de ‘MasterChef Celebrity’, ‘reality’ de cocina del Canal RCN y meses más tarde llegó a formar parte de ‘Qué hay pa’ dañar’, programa transmitido a través de la App de RCN.

Le puede gustar: “No hay otro animal más poderoso que tú”: Paloma Valencia agradeció a Mafe Cabal su candidatura presidencial

Sin embargo, desde su participación en ‘MasterChef’ las críticas han estado más que presentes, pues algunos de sus compañeros sacaron a flote algunos de los comportamientos negativos de Taguado e incluso que había cruzado los límites. A pesar de ello, la colombiana siguió adelante con cada uno de sus proyectos, especialmente con ‘Qué hay pa’ dañar’, donde en medio de risas se ha referido a algunas de las situaciones de figuras de la farándula, entre ellos, Hassam y la compleja enfermedad que enfrentó como lo fue el cáncer.

Aunque las declaraciones de la locutora generaron polémica en las redes sociales, lo cierto es que en principio Hassam optó por no referirse a este tema, sin embargo, en medio de un video junto a Violeta Bergonzi, el presentador sostuvo: "Hay que ser muy m*lparido en la vida para burlarse de una persona que ha tenido cáncer. Así esté curado o así no esté curado“.

Sin embargo, Valentina tampoco se quedó callada y en medio de sus diferentes apariciones en ‘Qué hay pa’ dañar’ resaltó que en ocasiones había que ver la autorización que se da para hablar de algunos temas, pero también como esto cambia: “¿De qué no se te puede molestar, por ejemplo, para dejarlo al aire? Si en algún momento te digo gorda, gordita o algún derivado, porque ya me habías dicho que no te molestaba, pero no sé si a hoy te incomoda. Me quedé como cuando iniciamos este proyecto, me dijiste que no te molestaba. Toca al aire, porque no queremos problemas. Yo jodo con lo que me permiten joder. Si me dan permiso, ahí si me voy como gordo en tobogán, pero uno no sabe cuándo la gente cambia de opinión”

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Valentina Taguado?

Violeta Bergonzi subió un video de su hija hablando sobre las arañas, acompañado del mensaje: “Hay que dejarlas quietas para que no piquen”. Luego, compartió el fragmento del programa con las declaraciones de Valentina y agregó un texto contundente:

“Ni en tus sueños podrías tirarme así al piso. Tan valiente hablando mal de todo el mundo cuando ninguno puede defenderse ni tiene espacio a réplica. Das tu versión de los hechos (ahora con tu Sancho Panza al lado que solo te aplaude cada estupidez). Te burlaste de casi todos durante meses, a otros los hiciste llorar con tu maltrato. ¿Y te tenemos que seguir aguantando? No le piques la lengua a esta araña porque sales perdiendo”