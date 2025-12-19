Hernán Orjuela ‘le cantó la tabla’ a quienes realizaron desmanes en el Atanasio Girardot

Hernán Orjuela es una conocida figura del entretenimiento en Colombia. Si bien, desde hace varios años se encuentra radicado en Estados Unidos, el bogotano es recordado por su participación en producciones como ‘Sábados felices’, ‘Día a día’ y actualmente hace parte de ‘Trendiando’ de Nuestra Tele Internacional. Más allá de su amplio camino recorrido en esta esfera, Orjuela no duda en referirse a las diferentes situaciones que suceden en Colombia.

A pesar de que Orjuela tomó la decisión de irse de Colombia, pensando en un mejor futuro para sus hijos, lo cierto es que el amor por su país sigue más que presente e incluso constantemente viaja al país para visitar al resto de sus familiares y también para adelantar algunos proyectos.

El auge de las redes sociales, sin duda, han traído consigo que Hernán pueda estar al pendiente de lo que sucede a pesar de estar lejos de Colombia. Recientemente, el presentador no dudó en mostrar su inconformismo frente a los desmanes ocurridos en el Atanasio Girardot tras el título de Nacional en Copa Colombia entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, DIM.

“¿Hasta cuando se va a permitir que vándalos que no tienen nada que ver con la afición al fútbol, generen ese tipo de atropellos y desmanes como el de hoy en Medellín? Señores, esto es un deporte donde se gana o se pierde y ya; se pasa la página y punto“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Hernán Orjuela.

Ante las declaraciones de Orjuela fueron varios los comentarios expuestos por parte de los usuarios quienes estuvieron de acuerdo con las mismas, dejando claro que este tipo de actos no se deben seguir presentando en la ciudad.

¿Quién es la esposa Hernán Orjuela?

La esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol Televisión, es Patricia Valderuten, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y más allá de seguir enamorados a pesar del tiempo, han sabido apoyarse en cada uno de sus proyectos. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Patricia es una emprendedora que también haría parte del programa ‘Trendiando’ junto a su pareja. Así como también siendo la SEO de ‘The Petworking. PetBiz community & foundation’ que busca apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y consciente de una sociedad responsable con mascotas.