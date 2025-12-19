“Yina la gallina”: Así fue la reacción de Yina Calderón ante muñeco de año viejo tras su derrota con Andrea Valdiri

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del país, pues durante dos temporadas ha hecho parte del Canal RCN, reuniendo a todo un grupo de figuras de la farándula nacional, quienes se encargaran de emocionar a los televidentes y de paso revelar sus verdaderas personalidades con el fin de avanzar dentro de la competencia y convertirse en uno de los favoritos por parte del público para llevarse los 200 millones de pesos.

Le puede gustar: Esta es la fecha del gran estreno de ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, ¿competencia para Caracol?

Durante la más reciente temporada, quien logró destacarse fue, precisamente, Yina Calderón, una influencer y empresaria colombiana, quien generó polémica en varias ocasiones debido a su relación con varios de sus compañeros, con quienes discutió tanto dentro como fuera de ‘La casa de los famosos’.

A pesar de que Calderón hizo parte de otro ‘reality’ como lo fue ‘La Mansión de Luinny’, donde estuvo a punto de llevarse el triunfo, sin embargo, Karina García, con quien también estuvo en ‘La casa de los famosos’ fue quien se llevó el premio mayor.

Sin embargo, los seguidores de Yina no olvidan su pelea en stream fighters 4 contra Andrea Valdiri, donde su entrada fue en honor a Goku llamando la atención de los presentes, sin embargo, terminó siendo una pelea bastante corta, es decir, de menos de cinco minutos, donde Calderón fue golpeada fuertemente por Valdiri. Aunque este hecho se dio ya hace algunos meses, lo cierto es que en redes sociales como es costumbre no olvidan y ante la víspera de Navidad diseñaron un muñeco de año viejo con el mismo traje que Calderón usó en la pelea, acompañado de unas botellas de licor y un mensaje en el que se lee: “Yina la gallina”.

Horas más tarde, Yina Calderón no dudó en reaccionar frente a este tema, añadiendo un nuevo video en el que finge llorar bajo la voz de Kiko, icónico personaje de ‘El chavo del 8’ y agregó: “Otro año en las mismas”. Cabe resaltar que a pesar de la serie de críticas que puede llegar a recibir, Calderón busca burlarse de ellas y por el contrario, seguir generando contenido.

¿Por qué Yina Calderón no deseaba regresar a Colombia?

En medio de los momentos de tensión, Yina volvió a dar de que hablar en las redes sociales, luego de que confesara que no planea volver a Colombia, pues según ella, no la quieren y ahora se quedaría residiendo en República Dominicana:

“No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo mi país, de verdad, pero yo siento que en país no me han valorado, no han valorado una villana como yo, entonces he tomado la decisión de quedarme en República Dominica y ahí se salvaron de mí, les hice un favor, porque siempre ustedes me dijeron que me fuera, que me fuera para otro país. Me adoptó República Dominicana, super bien, extrañaré a mi país, el que me vio crecer, pero Colombia no me quiere“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, al parecer, bajo los efectos del alcohol.