“Todos los años es lo mismo”: En barrio de Bogotá hicieron gracioso muñeco de ‘año viejo’ de Yina Calderón

La huilense Yina Calderón es una de las figuras digitales más polémicas de Colombia, no solo por lo que realiza en las redes sociales, también por sus apariciones en realities como ‘La Casa de los Famosos’ y ‘La Mansión de Luinny’ en República Dominicana. Aunque la ‘sayayina’ es de amores y odios, su nombre y presencia están involucrados hasta en las fiestas decembrinas, hasta el punto que recientemente compartió el ‘Muñeco de Año Viejo’ que hicieron en su honor.

La auto considerada al ‘Villana de Colombia’ sigue sumándole puntos a esta distinción con todo lo que hizo en el concurso de Luinny, como los fueron las peleas con varias de las concursantes; además de sus constantes borracheras, una de ellas en la que dio a conocer que no volvería a su tierra:

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ¿Diana Celis y la Epa Colombia van a volver? Declaraciones de la futbolista encendieron las redes

“No vuelvo a Colombia, me quedo en República Dominicana. Yo amo mi país, pero yo siento que en mi país no han valorado a una villana como yo. Tomé la decisión de quedarme, siempre me decían que me fuera y se les está cumpliendo. Acá me adoptaron muy bien; extrañaré a país, pero Colombia no me quiere”, fueron las palabras exactas de Yina.

A pesar de que ella no se consolidó como la ganadora del formato, algo que si hizo Karina García; Luinny decidió darle un jugoso premio por ser reconocida como ‘La Patrona’ y la favorita de la audiencia; decisión por la que la producción le otorgó USD 30 mil dólares, poco más de $112 millones de pesos; a lo que se le sumó un cheque en blanco y una oferta de trabajo con un cheque en blanco para que ella ponga las cifras que quiera para trabajar en Luinny Corporation.

Mientras define su situación laboral, Yina ha estado atenta a sus redes, en las que recientemente posteó una jocosa imagen de un ‘Año Nuevo’ que hicieron con su rostro; figura que tradicionalmente se realiza para ‘quemar’ las malas vibras y energías. “Ya empezaron, todos los años es lo mismo”, expresó Yina al respecto.