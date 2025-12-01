Yina Calderón se ganó millonada en ‘La Mansión de Luinny’ a pesar de no ganar; ¿Más que Karina?

Yina Calderón se ha autocatalogado como la ‘villana’ más famosa de Colombia, distinción que no solo se ha ganado por sus videos en las redes sociales, también por sus acciones en distintos realities, como ‘Protagonistas de novela’, ‘La casa de los famosos’ y el más reciente ‘La mansión de Luinny’; en el que le dieron un millonario premio a pesar de no haber salido ganadora.

Peleas, borracheras y confesiones inesperadas, fue lo que dio la ‘sayayina’ en este concurso con sede en República Dominicana, país en el que, dijo, se iba a quedar, ya que en Colombia, según ella, “no la valoraban”.

“No vuelvo a Colombia, me quedo en República Dominicana. Yo amo mi país, pero yo siento que en mi país no han valorado a una villana como yo. Tomé la decisión de quedarme, siempre me decían que me fuera y se les está cumpliendo. Acá me adoptaron muy bien; extrañaré a país, pero Colombia no me quiere”, fueron las palabras exactas de Yina.

Tras estas palabras se dio la gran final de este formato que duró un mes, en el que salió como feliz ganadora otra colombiana, Karina García, mujer que se llevó para su cuenta bancaria USD 100 mil dólares, dinero que, al cambio actual, representa más de $375 millones de pesos colombianos.

Pero ella no fue la única que se fue dichosa de este formato, ya que Yina también recibió un jugoso premio por ser reconocida como ‘La Patrona’ y la favorita de la audiencia; decisión por la que la producción le otorgó USD 30 mil dólares, poco más de $112 millones de pesos; a lo que se le sumó un cheque en blanco y una oferta de trabajo con un cheque en blanco para que ella cobre lo que decida para trabajar con Luinny.