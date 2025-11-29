¿Celébralo curramba? En medio de borrachera, Yina Calderón juró que no volverá a Colombia

La huilense Yina Calderón es una de las figuras públicas más polémicas en Colombia, no solo por los comportamientos que muestra por medio de las redes sociales, también por las acciones que ha ejecutado en reconocidos realities como ‘La Casa de los Famosos’ y ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. A todo esto se le suma su renuncia a su pelea con Valdiri en ‘Stream Fighters 4′, acto por el que se ganó varios ‘haters’ que incluso le pidieron que se fuera en su país. Al parecer esto se les cumplió con una reciente promesa de la ‘Sayayina’.

A pesar de todos los críticos que tiene, Yina sigue sumando nuevas experiencias en su vida como generadora de contenido, lo que la llevó recientemente a República Dominicana, en donde hace parte del concurso ‘La Mansión de Luinny’; programa en el que ha tenido fuertes peleas con otras concursantes como ‘Chanel’ y ‘La Piry’.

Chanel golpeó a Yina Calderón en La Mansión de Luinny (@reallitysinfronteras)

Pero no solo las peleas han sido protagonistas en su estancia en este audiovisual, también sus constantes borracheras, que la han llevado a desahogarse en varias ocasiones, hasta el punto que en la más reciente le envió un mensaje a sus críticos, asegurando que no volverá a pisar tierras cafeteras, ya que, según ella, “no valoran una villana como elle”.

“No vuelvo a Colombia, me quedo en República Dominicana. Yo amo mi país, pero yo siento que en mi país no han valorado a una villana como yo. Tomé la decisión de quedarme, siempre me decían que me fuera y se les está cumpliendo. Acá me adoptaron muy bien; extrañaré a país, pero Colombia no me quiere”, fueron las palabras exactas de Yina.