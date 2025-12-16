Yina Calderón confesó que no ha podido visitar a ‘Epa Colombia’ y hasta le hizo promesa

Yina Calderón es una famosa creadora de contenido y empresaria, quien saltó a la fama luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, del Canal RCN y después de su paso por este ‘reality’ dando de que hablar por sus diferentes polémicas a través de las redes sociales. Hace pocos meses, la colombiana hizo parte de la temporada ‘La casa de los famosos’, generando críticas, pero llegando lejos dentro de la competencia y construyendo fuertes amistades. Sin embargo, la verdadera amistad nació fuera de los ‘realities’ junto a ‘Epa Colombia’ una influencer y empresaria, quien se encuentra privada de libertad cumpliendo una condena de cinco años.

Daneidy Barrera fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en el servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas, siendo esta una dura noticia para su familia. Desde hace varios meses, la creadora de contenido se encuentra cumpliendo esta condena actualmente en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, luego de un tiempo en la cárcel El buen pastor.

A pesar de contar con un nuevo espacio, el dolor para ‘Epa Colombia’ sigue más que latente al estar separada de su hija, Dapfne Samara, quien fue su sueño cumplido y que llegó al mundo a partir de un tratamiento de fertilización in vitro que llevó a cabo con su pareja, Karol Samantha. Al enterarse de la noticia tras salir de ‘La casa de los famosos’, Calderón no ocultó su tristeza y sus lágrimas, demostrando el cariño que le tiene a Daneidy.

Aunque la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ sostuvo que seguirá mencionando a ‘Epa Colombia’ para que sus seguidores no la olviden, luego de su regreso a Colombia tras estar en República Dominicana, volvió a referirse a la empresaria ante la Navidad y el fin de año que se acerca:

“Me da bastante tristeza saber que es Navidad y que mi amiga ‘Epa Colombia’ sigue en la cárcel, que va a ser su primera Navidad, su primer Año Nuevo de pronto no compartiendo con su familia. ‘Epa Colombia’ es de esas mujeres que en Navidad le hacen fiestas a los empleados, reparte natilla, buñuelos, regalos a los niños, eventos porque ella es demasiado como yo, nos gustan las fiestas, las novenas y saber que mi amiga ‘Epa Colombia’ este año no, me da tristeza a mí y yo digo ella hubiera hecho algo que yo digo juepucha la cagó la china, pero no, ya cumple un año en la cárcel.

Entonces de verdad, no he podido visitar a ‘Epa Colombia’ porque no se han dado las circunstancias, pero ‘Epa Colombia’, estoy tratando de abrirle un camino, sé el talento que tiene, yo quisiera irla a visitar el 24 de diciembre, no sé si habrá visitas y yo que le voy a quitar el cupo a su mujer, a su familia (...) Firmes para el día que salga hagamos negocios“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’.