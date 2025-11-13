Yina Calderón se pasó de tragos e hizo el oso en La Mansión de Luinny, aseguró que se retiraba

La Mansión de Luinny es un reality show digital que ha acaparado la atención en el panorama del entretenimiento latinoamericano, especialmente en plataformas como YouTube, desde su lanzamiento a finales de octubre de 2025.

Creado por el comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, el programa reúne a una mezcla de influyentes figuras mediáticas y artistas urbanos de diversas nacionalidades, incluyendo participantes conocidos por sus controversiales pasajes en otros realities como la colombiana Yina Calderón, el español Abraham García y la mexicana Brenda Zambrano.

En el reality también se encuentra Karina García, con quien ya había compartido set con Calderón durante ‘La Casa de los Famosos 2′ en Colombia. En el caso de Yina, ya ha protagonizado varias peleas con sus compañeros, pues para ella su objetivo era lograr ser una villana internacional.

En este reality de República Dominicana, los participantes puedes ingerir alcohol y por supuesto, Calderón lo ha hecho, pero se ha pasado de la línea. Esta vez, tras escuchar que una de sus compañeras se retiraba, indicó que ella también, con la lengua un poco enredada, Calderón se despidió de todos sus compañeros, incluyendo a Karina García, a quien le encargó representar a Colombia, al respecto, García soltó la risa.

Luinny le expresó a todos los participantes que no podían tomar en serio las afirmaciones de Calderón, debido a que no estaba bajo sus 5 sentidos, por lo que hoy le preguntarían si en realidad quería salir del reality. Por otro lado, pidió respetar las reglas de la dirección y la producción del canal, indicando que el bar estará cerrado por dos semanas y que respetarán el horario de clausura. “Ustedes, como amigas de Yina, ayúdenla, porque saben que no puede tomar, ustedes no son responsables de ella, pero son amigas, ¿entienden la diferencia?, ella se pone melancólica".

¿Qué pasó entre Yina y Piry?

Momentos de tensión se vivieron recientemente en este concurso, luego que el anfitrión le pidiese a Piry explicaciones por una broma que le hizo a Yina; ya que le puso talco en el secador que la colombiana iba a utilizar para arreglarse.

Al descubrir que ella fue la bromista, la también DJ de guaracha tomó la reprochable decisión de lanzar a su ‘rival’ al agua y agredirla con varios golpes y ‘mechoneos’; algo que pudo haber terminado en una tragedia, puesto que se alcanzó a pegar con el borde de la piscina.

Tras la bochornosa escena y consciente de lo que se le venía encima, Yina se estaba alistando para ser expulsada, algo que no ocurrió porque la misma Piry pidió que no fuese así; recibiendo ambas una dura sanción.