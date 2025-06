Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’, se sinceró sobre la condición que padece, “no siento el mundo como todos”

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ llegó a su fin hace pocas semanas, dejando como ganador a Altafulla, quien se llevó los 400 millones de pesos, convirtiéndose en el más votado de la competencia. Sin dejar de lado, que el segundo lugar lo obtuvo Melissa Gate, quien se convirtió en una de las favoritas por los televidentes y ahora, luego de semanas de regresar a la realidad, la exparticipante habló de

Gate fue una de las primeras participantes confirmadas en ‘La casa de los famosos’, donde su emoción terminó siendo más que evidente, aprovechando para darle su apoyo a otras figuras. Si bien, su entrada a la casa trajo consigo varias críticas teniendo en cuenta que su disputa con Yina Calderón, con el paso de las semanas este hecho se terminó transformando a tal punto que contó con varias secciones y construyó una gran amistad con Emiro Navarro.

Aunque en pocas ocasiones se refirió a temas personales, hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘Esto no es radio show’, donde se refirió a la condición que padece como lo es el asperger, el cual también hace parte del espectro autista: “Mira, yo no sabía de la condición que tenía sino cuando estaba grande, cuando empecé a entender muchas cosas de mi vida y un amigo de un familiar que trata a una persona de la familia que tiene un problema, un poquito más grande que el mío, empezó a analizar mis comportamientos y le comentó a una media hermana mía que yo posiblemente podría tener ciertas condiciones.

La gente cree que es un problema, pero realmente es una condición y hay momentos en los que uno actúa de cierta manera o piensa de cierta forma y uno no sabe por qué y este tipo de diagnóstico ayuda a que tú entiendas sobre tu forma de pensar y el entorno que te rodea. Yo ni siquiera sabía y me toca lidiar con eso porque yo no veo el mundo como todos lo ven, yo no siento el mundo como todos los sienten, yo no pienso como todos piensan y ese es el problema".

¿Qué es el síndrome de asperger que padece Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con la Confederación de Autismo de España, el síndrome de Asperger forma parte del TEA (tastorno del espectro del autismo) y las personas que en su día recibieron dicho diagnóstico comparten las características nucleares de la condición: dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población.

¿Cuáles fueron los premios que se llevó Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’?

