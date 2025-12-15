Giovanny Ayala abrió su corazón y habló de las secuelas que le dejó el secuestro de su hijo, “Siempre que llega la noche…”

Giovanny Ayala es un conocido artista, quien se inclinó profesionalmente hacia el género popular, convirtiéndose en uno de sus mayores exponentes con más de 20 años de carrera artística. Su éxito se catapultó con canciones como ‘De rodillas te pido’ y ‘Anoche la escribí’. Su trayectoria le ha permitido realizar giras internacionales en Europa, México y Estados Unidos, llegando a presentarse en importantes lugares alrededor del mundo.

Sin embargo, el pasado 18 de noviembre vivió quizás uno de los episodios más complejos de su vida, luego de que su hijo, Miguel Ayala, fuera secuestrado junto a su manager en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, luego de una presentación musical en esta zona.

Pasaron 16 días antes de que se pudiera dar su liberación, donde las emociones de temor, tristeza y dolor para Giovanny Ayala estuvieron presentes. El pasado 2 de diciembre volvió la dicha a su hogar luego de una operación del GAULA de la Policía Nacional.

Tras su liberación, su estado físico y mental eran la prioridad para la familia e incluso días después Giovanny Ayala estuvo haciendo parte de la emisora ‘La Kalle’, donde se refirió a las secuelas que le dejó este episodio de su vida:

“Siempre que llega la noche me acuerdo mucho de las palabras de mi hijo, esas que dan un sentimiento, una impotencia y mucha tristeza“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Giovanny Ayala, añadiendo que también recuerda cada una de las oraciones brindadas durante 15 días para la liberación de su hijo y su manager, es decir, qué noche a noche reflexiona y se pone en el lugar de quienes siguen atravesando por una situación de este tipo: “Cuando hay una persona secuestrada, la luz del día es su compañía, pero cuando llega la noche solo hay oscuridad”.

¿Quién es la pareja de Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala desde hace varios años sostiene una relación con Mariana Gómez, quien es mucho menor que el artista, pero a pesar de ello han construido una unión desde hace un tiempo, viviendo juntos, viajando y acompañándolo a los diferentes conciertos con los que cuenta.