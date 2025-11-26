Giovanny Ayala mostró la nueva canción que lanzaron para pedir por la libertad de su hijo Miguel

Ya pasó más de una semana desde que las autoridades confirmaron el secuestro del joven cantante Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, joven que fue raptado junto a su mánager cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira en el Valle del Cauca. Tras este reprochable acto se han presentado varios actos para pedir por su liberación, y recientemente se lanzó una canción para el mismo fin.

Desde que se conoció esta situación, las autoridades emprendieron un gran operativo para encontrar al artista y su manejado, quienes fueron interceptados en su camioneta por hombres armados mientras se movilizaban por el sector de El Tunel, en Cajibío, Cauca.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Vidente lanzó sorpresiva predicción tras el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala fue secuestrado. Captura de pantalla: redes sociales - @miguelayala_oficial

Varios artistas del género como Yeison Jiménez, Jhonny Rivera y ‘El Charrito Negro’, han mostrado su voz de apoyo con la familia Ayala, compartiendo entre otros mensajes, varios de los actos simbólicos que se han realizado para pedir por su libertad; dentro de ellos varios rosarios en distintas iglesias del Meta y una velatón que se realizará este 26 de noviembre en el Parque Central de Villavicencio a las 6:00 p.m.

Esta es la canción sobre el secuestro de Miguel Ayala

El arte no se ha dejado manifestar a pesar de la dura situación que enfrenta Giovanny Ayala, y él junto a La Banda Legado, promocionaron una canción que lleva como mensaje la pronta liberación del joven de 23 años.

“En Colombia suena un grito que no podemos callar; Miguel Ayala está perdido y lo vamos a encontrar, no hay cadenas ni secuestros que detengan la canción. A Giovanny le mandamos mucha fuerza y bendición; Miguel pronto está en sus brazos, no se rinde el corazón. Con el pueblo colombiano no olvidamos a los nuestros, nos tendemos una mano y que este grito se haga eco. La música no se secuestra, la música es libertad”, es parte de la letra de este tema.