Con un gran dolor de padre, Giovanny Ayala pidió respeto tras el secuestro de su hijo

Hay gran indignación en la música popular colombiana tras la confirmación del secuestro de Miguel, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien fue raptado y llevado a rumbo desconocido por una zona rural del Cauca. Tras esta situación, el intérprete de ‘De rodillas te pido rompió el silencio’.

Tras confirmarse el secuestro del joven cantante de 23 años, se estableció que fue retenido en la vereda El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, Cauca.De acuerdo con los primeros informes, Miguel se movilizaba en una camioneta desde Popayán junto a otra persona cerca de las 7:00 p. m. del martes 18 de noviembre, recorriendo la vía Panamericana con destino al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

Durante el trayecto, fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta, cuyos ocupantes los obligaron a desviarse de la carretera principal y adentrarse hacia la zona de Las Tres Margaritas, en el área rural de Cajibío.

Cabe mencionar que Miguel venía de ofrecer una presentación en El Tambo, un municipio con fuerte influencia de las disidencias de las antiguas FARC al mando de Iván Mordisco; por esta razón, las autoridades ya pusieron en marcha las primeras labores de búsqueda para dar con su paradero.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el secuestro de su hijo?

Horas después de que se confirmara este hecho, Giovanny aprovechó lo masivo de sus redes para emitir un mensaje al respecto y lo hizo en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 489.000 seguidores.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó