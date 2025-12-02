Ultima hora: Liberan al hijo de Giovanny Ayala después de dos semanas de secuestro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue liberado en la tarde de hoy, martes 2 de diciembre. El jóven estaba secuestrado junto con su manager, Nicolás Pantoja, desde el 18 de noviembre, cuando fueron detenidos, presuntamente, por las disidencias de las farc en la vía Panamericana.

El Gaula de la Policía fue el encargado del rescate, llevado a cabo en zona rural del sur del Cauca. Según las autoridades, el jóven fue liberado en la vereda Chorritos del municipio de La Sierra.

En una llamada, el mismo Pedro sánchez fue quien le informó a Giovanny Ayala sobre el rescate de su hijo. “Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar, el manager también fue liberado. Fue una ejecución impecable de héroes de la patria”, le comunicó al cantante, quien afirmó estar “muy feliz de escuchar esta noticia”.

“Yo le dije que primaba la vida de su hijo, era lo más importante, obviamente la del manager también. No nos doblegamos ante estos criminales” aseveró el jefe de la cartera de Defensa.

El operativo de rescate

La Policía Nacional informó que Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron liberados gracias a una operación conjunta de unidades del Gaula, los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, el Área de Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las autoridades señalaron que el rescate se dio en La Sierra, Cauca, donde también capturaron a uno de los presuntos responsables del secuestro. Según investigaciones, el acto criminal habría estado a cargo de integrantes del Frente ‘Carlos Patiño’ del Estado Mayor Central. Durante los 15 días que permaneció en cautiverio, los señalados secuestradores habrían exigido a las familias de Ayala y Pantoja una suma de 7.500 millones de pesos .