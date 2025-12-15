Andrea Serna, del ‘Desafío’, presentó oficialmente al nuevo integrante de su familia; su hija no ocultó la emoción

Andrea Serna es una de las presentadoras más conocidas en la industria del entretenimiento, pues desde hace varios años ha hecho parte de la televisión figurando en diferentes producciones, una de las más conocidas ‘El Desafío’, de Caracol Televisión, convirtiéndose así en una de las más queridas por los televidentes.

Le puede gustar: Andrea Serna, del ‘Desafío’, habló de las decisiones de su vida que tomó temblando

Si bien, Andrea trata de separar su rol como figura pública de su vida privada, actualmente cuenta con un amplio número de seguidores, donde se encarga de exponer algunos detalles de sus proyectos, pero también de su familia, quienes son lo más importante para ella.

Especialmente, su hija Emilia, quien estaría sobre los 10 años de edad y ha sido el sueño cumplido de su esposo y por supuesto, el suyo. El gusto de Emilia por los animales ha estado latente desde muy corta edad, tanto así que la equitación se ha convertido en su deporte favorito y además en su hogar cuentan con un pequeño felino que se ha robado el corazón hasta de la presentadora.

Sin embargo, ante la llegada de la Navidad y los diferentes deseos de su hija, Serna, luego de pensarlo un poco, decidió adoptar un perrito, dándole la sorpresa a su hija, quien terminó más que encantada: “Se llama Bella (se pronuncia Bela) y es la nueva integrante de la familia. Quienes me conocen saben el tamaño del paso que acabo de dar (...) Y es que quien se puede resistir, prometo contarles detenidamente sobre todo esto, por ahora a seguir pechichando a esta peludita”, fueron las declaraciones que añadió Andrea Serna, las cuales estuvieron acompañadas de fotos de su hija junto a la nueva integrante.

Cabe resaltar que Serna no sería tan amante de los animales, pero en pasadas apariciones ha dejado claro que su hija ha logrado ayudarla a vencer muchos miedos y por supuesto, tenerlos mucho más cerca.

Andrea Serna Tomada de las redes sociales de Andrea Serna

¿Quién es el esposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

El esposo de Andrea Serna del ‘Desafío XX’ es Juan Manuel Barraza, un reconocido empresario cartagenero, quien lleva más de 10 años de matrimonio con la presentadora del ‘Desafío’, apoyándose en cada uno de los proyectos con los que cuentan y dando lo mejor de sí para su pequeña Emilia. La pareja se conoció en medio de un evento, donde Andrea estaba junto a su amiga Jessica de la Peña y también amiga de Barraza, quien le pidió que le presentara a la conductora y luego de diversas salidas nació el amor entre ellos.