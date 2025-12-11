Hijo de Giovanny Ayala llevará la triste historia de su secuestro a reconocido programa

Más de dos semanas duró secuestrado Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, quien, junto a su manager, fue raptado por hombres armados y movilizado junto a su mánager a una zona boscosa del departamento del Cauca. Tras su retorno a las tarimas y la recuperación psicológica que ha enfrentado, el joven y su padre dieron a conocer que contarán parte de la historia en un reconocido programa.

Después de atravesar este difícil momento para él y sus seres queridos, Miguel compartió un sentido mensaje en el que expresó su profundo agradecimiento a sus seguidores, así como al Gaula y al Comando Jungla de la Policía, por hacer posible su regreso a la libertad.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Miguel Ayala contó que los delincuentes que lo secuestraron lo venían siguiendo desde hace un mes

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás", afirmó Miguel.

Justamente el intérprete de ‘El primer tonto’, volvió con gran agradecimiento a los escenarios y lo hizo en la inauguración del alumbrado en la ciudad de Ibagué, que este año tendrá más de 4.000 figuras adornadas en distintas zonas de la ciudad musical de Colombia.

Tras esta aparición, las cámaras y los reflectores se han posado sobre la familia Ayala y su historia está siendo más que apetecida por varios medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, pero ellos decidieron confiar en el talento local para dar a conocer su versión de lo sucedido y lo hicieron en ‘Más allá del silencio’, pódcast del reconocido periodista, Rafael Poveda.