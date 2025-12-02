Familia de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, reaccionó a la liberación del cantante: “nos volvió el alma al cuerpo”

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, recuperó su libertad después de permanecer secuestrado por más de dos semanas en el departamento del Cauca. El joven artista había sido raptado junto con su mánager, Nicolás Pantoja, el pasado 18 de noviembre mientras transitaban por la vía Panamericana con destino al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La liberación fue confirmada directamente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se comunicó con Giovanny Ayala para darle la noticia. “Está bien y en buenas manos”, le aseguró, destacando que el rescate fue posible gracias a una operación articulada entre la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las primeras imágenes difundidas por la Policía muestran a Miguel y a su mánager en evidente estado de deterioro, pues durante su cautiverio habrían permanecido en condiciones infrahumanas. Las autoridades señalaron que ambos hombres fueron encontrados en una zona rural de difícil acceso, visiblemente afectados por las condiciones de retención.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera estratégica al lugar donde permanecían secuestrados. Allí lograron la liberación de las víctimas y la captura de uno de los presuntos responsables. Las investigaciones apuntan a que los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido $7.500 millones por su liberación y habían impuesto un plazo máximo de 72 horas para recibir el dinero.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron una pistola calibre 9 mm, que será entregada a la justicia como pieza clave dentro del proceso investigativo.

La familia también reaccionó a la noticia. Natalia Ayala, hermana de Miguel, expresó su alivio y gratitud tras ver las primeras fotos de su hermano en libertad: “Gracias Dios, eres grande. Toda la honra y gloria sea para ti. Gracias a las personas por sus oraciones, no se alcanzan a imaginar la felicidad que tenemos. Siento que nos volvió el alma al cuerpo. Muchas gracias a quienes estuvieron orando”, escribió profundamente conmovida.

El GAULA de la Policía continúa con las labores de inteligencia para ubicar y capturar a los demás miembros de la estructura criminal responsable del secuestro, mientras Miguel y su mánager reciben acompañamiento tras la traumática experiencia.