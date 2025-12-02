Así fue el conmovedor momento en que Giovanny Ayala recibió la noticia de la liberación de su hijo; quedó en video

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue liberado tras haber permanecido secuestrado desde el 18 de noviembre en el departamento del Cauca. El joven artista y su mánager, Nicolás Pantoja, habían sido interceptados por hombres armados en la vía Panamericana cuando se dirigían hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

La confirmación de la liberación llegó directamente al cantante. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lo llamó para comunicarle que su hijo estaba a salvo y bajo protección de las autoridades. Durante la conversación, el funcionario destacó que la operación, realizada en conjunto por la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, permitió rescatar a los dos hombres sin comprometer su integridad.

Las imágenes divulgadas por la Policía evidencian que Miguel y su mánager fueron hallados en condiciones infrahumanas, visiblemente afectados tras los días de cautiverio. Ambos fueron encontrados en una zona rural de difícil acceso, golpeados por el encierro y la precariedad.

El rescate se desarrolló en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, donde las unidades especializadas ingresaron de forma táctica al punto donde permanecían retenidos. Allí también fue capturado uno de los presuntos responsables del secuestro. Según las primeras indagaciones, los captores pertenecerían al Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, grupo que habría exigido $7.500 millones para liberarlos y había fijado un plazo de 72 horas para cumplir su extorsión.

Durante el operativo también se incautó una pistola calibre 9 mm que servirá como evidencia clave en el proceso judicial.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras la liberación de su hijo?

La familia Ayala vivió días de angustia absoluta. A través de sus redes sociales, Giovanny Ayala había pedido desesperadamente ayuda a las autoridades, colegas y seguidores para encontrar a su hijo. Horas después, cuando recibió la llamada del ministro, no pudo contener la emoción: “Muy feliz de escuchar esta noticia. Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a toda la fuerza pública”, expresó profundamente conmovido.

Por su parte, el ministro Sánchez reiteró: “Dios los bendiga, confíen en nosotros. Lo primero era proteger la vida de su hijo. Reitero la invitación a que todos denuncien, permanezcan alertas y nos entreguen información para recuperar a los secuestrados sanos y salvos”.

La hermana del artista, Natalia Ayala, también reaccionó al ver las primeras imágenes de Miguel libre. “Gracias Dios, eres grande. Toda la honra y gloria sea para ti. Gracias a las personas por sus oraciones. No se alcanzan a imaginar la felicidad que tenemos. Siento que nos volvió el alma al cuerpo. Muchas gracias a quienes estuvieron orando”, escribió.

El GAULA continúa las labores de investigación para identificar y capturar a los demás integrantes de la estructura criminal involucrada en este grave caso.