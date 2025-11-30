Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, confesó que no regresará a Colombia porque no la han valorado

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que llegó hace dos años al Canal RCN, dando de que hablar en las redes sociales debido a la personalidad de cada uno de los participantes, quienes buscan crear alianzas, pero con el paso de los días la convivencia se vuelve mucho más compleja, creando discusiones y rompiendo lazos. Durante la más reciente versión el ganador de los 400 millones de pesos fue Altafulla, convirtiéndose en el más votado por el público.

Sin embargo, otras personalidades también dieron de que hablar durante esta versión del ‘reality’ siendo este el caso de Yina Calderón y Karina García, que si bien, ingresaron siendo amigas, lo cierto es que diversas situaciones las terminó distanciando a tal punto que ambas resaltaron que no volverían a tener una amistad.

Luego de ‘La casa de los famosos’, ambas le dieron paso a nuevo ‘reality’ como lo fue ‘La mansión de Luinny’, un programa que reúne a diferentes figuras de la farándula y tiene lugar en República Dominicana, donde tanto Yina como Karina no han tenido un mayor acercamiento. Sin embargo, la serie de indirectas han estado más que presentes, luego de que Calderón tuviera relaciones sexuales con uno de los participantes, mientras que García aseguró que ella sí aceptaba que lo hizo en ‘La casa de los famosos’, contrario a Yina.

En medio de los momentos de tensión, Yina volvió a dar de que hablar en las redes sociales, luego de que confesara que no planea volver a Colombia, pues según ella, no la quieren y ahora se quedaría residiendo en República Dominicana:

“No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo mi país, de verdad, pero yo siento que en país no me han valorado, no han valorado una villana como yo, entonces he tomado la decisión de quedarme en República Dominica y ahí se salvaron de mí, les hice un favor, porque siempre ustedes me dijeron que me fuera, que me fuera para otro país. Me adoptó República Dominicana, super bien, extrañaré a mi país, el que me vio crecer, pero Colombia no me quiere“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, al parecer, bajo los efectos del alcohol.

¿Cuántas hermanas tiene Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’?

Yina Calderón tiene tres hermanas, quienes son Juliana Calderón, Leonela Calderón y Claudia Calderón. Juliana es ampliamente conocida como empresaria por su línea de keratinas y, al igual que Yina, suele estar involucrada en polémicas mediáticas. Leonela, por su parte, es abogada de profesión, al igual que Claudia. Las hermanas, aunque a menudo se muestran unidas en apoyo a Yina, también han tenido disputas públicas y distanciamientos, especialmente entre Yina y Juliana, debido a diferencias personales y controversias familiares.