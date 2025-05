Hermanas de Yina Calderón estarían dando plata, fajas y keratinas para que voten por Karina García

‘La Casa de los Famosos 2′ del Canal RCN tiene una nueva temporada en la que el grupo de personalidades, conformado por actores y creadores de contenido, quienes llegaron a convivir en la casa estudio, completamente aislados del mundo exterior y con la vigilancia constante de 60 cámaras, se ha convertido en el tema de conversación en todas las redes sociales.

Este domingo se registra una nueva eliminación, y a través de un video en TikTok se observa a Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón dispuesta a todo con tal de que que su hermana no sea eliminada.

Hermana de Yina Calderón dispuesta a todo para evitar que sea eliminada del reality

“Vea como tengo los dedos de votar. Puse a una cantidad de gente a votar. Nosotros no nos podemos dejar, bebé, nosotros debemos ganar. ¿Por quién debemos votar? Pues por Karina, lógico. Deben votar por Karina, Karina, Karina", dice en la primera parte del video.

Luego menciona las dádivas que le entregará a quienes le sigan las indicaciones de votar por Karina García, quien hasta hace poco fue la gran amiga y compañera de Yina en La Casa de Los Famosos.

“Vea, nosotros vamos a dar fajas, vamos a dar keratinas, estamos obsequiando cosas (mientras se saca un fajo de billetes del bolsillo), mejor de todo. Nosotros somos actuantes y Yina no sale este fin de semana. No se dejen convencer. Ahí se unió la comunidad de Westcol, que eso es pura mentira", dijo Juliana.

Después siguió diciendo: “Vamos a darle duro por Karina. Todos

los teams (equipos) estamos unidos. El único que no está unido es el de ella y el de Altafulla, de resto todos por Karina. Después de que ya pase todo esto y salga Karina quedo contenta, que gane el que gane, no me importa. Pero, esta semana sale Karina”.