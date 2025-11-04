Entretenimiento

Karina García rompe en llanto al ser sancionada por grave insulto en el reality que se encuentra

La influencer se encuentra en ‘La Mansión de Luinny’ de República Dominicana junto a Yina Calderón.

Karina García en La Mansión de Luinny (TikTok)
Por Nicole Castro

Con el éxito que tuvo La Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada, a varios de sus participantes les llegaron propuestas de unirse a otros realities con formatos parecidos. Entre ellas Yina Calderón y Karina García, quienes juntas se encuentran en la “La Mansión de Luinny” en República Dominicana, mientras que Melissa Gate llegaría pronto a ‘La Casa de Alofoke’.

Este formato es una adaptación de ‘La Casa de los Famosos’ con la diferencia de que es transmitido a través de YouTube, siendo un avance en el entretenimiento de dicho país, a pesar de haber comenzado hace pocos días ha logrado llamar la atención de los colombianos, sobre todo a los fandoms de Yina y Karina.

De hecho, Karina García fue sancionada por el insulto hacia una de sus compañeras durante una acalorada pelea, que comenzó con la participante Moyeta, al llamar a García como “prepag*”, lo que hizo que ella reaccionara inmediatamente para defenderse.

¿Cuál fue el insulto de Karina García que la llevó a ser sancionada en ‘La Mansión de Luinny?

Mientras los comentarios iban y venía, García le indicó a Moyeta: “Mi vida a ti ni el sida te come”, la expresión de inmediato generó criticas en redes, por lo que fue sancionada por Luinny. Esto consistió en descontarle 50 puntos, un castigo importante dentro del juego, a la par Yina Calderón y Chanel también fueron penalizadas por haber discutido también.

Ante el anuncio, Karina García no pudo contener las lagrimas y expresó su frustración y tristeza ante lo ocurrido: “En el reality anterior me dijeron un montón de cosas y estoy mamada de que me digan eso. Yo no soy una persona ofensiva. En el reality pasado ni siquiera respondía, era como una pendeja callada, y ayer sacaron lo peor de mí”, indicó.

Posteriormente, García también pidió disculpas por su comentario y reconoció que es un tema que no se puede tomar a la ligera: “Quiero pedirle disculpas de todo corazón y perdón a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario de anoche hacia Gailen”.

