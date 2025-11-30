Carlos Vargas, de ‘La Red’, habló del apoyo que recibió del esposo de Catalina Gómez

Desde hace varios años, una de las principales figuras dentro de ‘La Red’, Caracol, es Carlos Vargas, un conocido presentador, quien se ha ganado el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Sin embargo, el colombiano ha tenido que afrontar complejas etapas a lo largo de su vida y una de ellas tuvo que ver con la depresión que incluso llegó a afectar su trabajo dentro del reconocido canal nacional.

Le puede gustar: Carlos Vargas, de ‘La Red’, confesó el vergonzoso momento que vivió con sus fotos íntimas

En pasadas ocasiones, Vargas ha dado a conocer que vivió una fuerte etapa de depresión, que, si bien, le enseñó a conocerse mucho más e incluso contar con herramientas para ayudar a quienes la padecen en medio de este padecimiento contó con el apoyo de sus jefes, situación que relató en medio de una entrevista con ‘Bravíssimo sin tapujos’.

“Me costaba mucho mantener la alegría y tener el ánimo del programa arriba porque a mí me encanta ser como el alborotador, ser el alma de la fiesta. Entonces me llama Wilber Correa, el director en ese momento, me reúne con Juan Ignacio Velásquez y después con Juan Esteban Sampedro, que son mis jefes (...) Y se dan cuenta de lo notorio que era mi estado de ánimo tan bajito entonces me dijeron que si yo me sentía mal, me va diciendo Wilber, pues para buscar a quien del programa darle la fuerza del humor.

Me decían, no es por meternos en tu vida íntima, pero estás bien, yo ya les dije, estoy muy mal, no entiendo, no tengo ni idea por qué, me mandan a vacaciones, pero ya empecé a trabajar eso. Juan Esteban Sampedro, que es nuestro jefe, y quien lo ve con una cara de bravo, rígido y serio, él también dobla su corazón y me dice yo también he sentido esos momentos como tú, he buscado ayudado, ten el teléfono de Isabella Guerrero, que es una bioenergética, me empieza a ayudar a comprender muchas cosas de mi vida y me sirvió un montón“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carlos Vargas, de ‘La Red’.

¿Cuál es el otro trabajo de Carlos Vargas fuera de ‘La Red’, Caracol?

El nuevo trabajo de Carlos Vargas, de ‘La Red’ tiene que ver con su llegada a la emisora ‘Vibra’. El presentador fue confirmado este 10 de marzo por la cadena radial, reiterando que ahora estará haciendo parte de las mañanas ‘Vibraenlasmañanas’.

Ante su llegada, Vargas estuvo presente en la emisora, donde la emoción por parte del presentador de ‘La Red’ terminó siendo más que evidente: “Se demoraron mucho, pero como me vieron (…) En algún momento dije cuando voy a volver a radio, yo no sé qué voy a hacer, pero las circunstancias se dieron y estar aquí con un amigo de Caracol (…) Gracias".