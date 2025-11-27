“Tienes un lindo corazón”, influencer dominicano a Yina Calderón en La Mansión de Luinny

Los realities de convivencia toman cada vez más fuerza en ámbito del entretenimiento, en Colombia ya le han apostado a este tipo de formatos pero desde importantes canales de televisión. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, estos formatos se han trasladado al mundo digital, como por el ejemplo el reality show ‘La Mansión de Luinny’ que es transmitido especialmente en plataformas como YouTube, desde su lanzamiento a finales de octubre de 2025.

Creado por el comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, el programa reúne a una mezcla de influyentes figuras mediáticas y artistas urbanos de diversas nacionalidades, incluyendo participantes conocidos por sus controversiales pasajes en otros realities como la colombiana Yina Calderón y Karina García, el español Abraham García y la mexicana Brenda Zambrano.

En el caso de Yina, ya ha protagonizado varias peleas con sus compañeros, pues para ella su objetivo al entrar a este reality era lograr ser una villana internacional. Si bien algunos altercados han sido con Karina García, pero los más fuertes que ha enfrentado son con la creadora de contenido Chanel. No obstante, Calderón también ha formado algunas amistades, lo que para muchos sorprende, pues en su país no ha quedado como la más leal, pero esta vez, el creador de contenido Futuro, sorprendió con las palabras hacia la colombiana.

El influencer originario de República Dominicana le dedico unas sentidas palabras, reconociendo que al llegar al reality pensó que su relación no iba a ser la mejor y que quizá iban a tener problemas, pero con el paso del tiempo dentro de la casa ha podido conocer otra versión de Yina. Futuro recalcó que entiende el personaje de la colombiana y le brindo su amistad fuera y dentro del reality:

“Tu tienes un lindo corazón, yo no siento nada negativo de ti hacia mí, ni de mí hacia ti, que Dios te bendiga, yo sé que te has ganado a República Dominicana (...) yo sé que tú no guardas rencor ni odio en tu corazón y por eso de verdad manita, yo quiero ser tu amigo”, fueron algunas palabras del influencer. A lo que Calderón respondió que ella se tomaba el reality en serio y que sentía que era la villana de una historia mal contada.