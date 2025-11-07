Catalina Gómez no guardó silencio y mandó contundente mensaje a Katiuska, del ‘Desafío’, tras su expulsión

‘El Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el país, destacándose durante más de dos décadas en las noches de Caracol Televisión y por ende, con todo un grupo de desafiantes quienes llegan a mostrar sus habilidades físicas y mental con el fin de avanzar dentro de la competencia y llevarse el premio de los 1.200 millones de pesos.

Los últimos meses los televidentes no se han perdido ni un solo capítulo del programa de entretenimiento, lo que ha traído consigo que ya cuenten con su favorito. Sin embargo, en medio de las nuevas noticias expuestas por Andrea Serna se confirmó la expulsión de Katiuska, luego de que un familiar vendiera información confidencial sobre el ‘reality’.

Ante el hecho, la sorpresa por parte del resto de los participantes fue evidente, así como también la tristeza por parte de Katiuska, quien no pudo responder frente a este tema. Pero, estuvo haciendo parte de ‘Día a día’ ya asimilando un poco más esta situación, donde las palabras por parte de Catalina Gómez no se hicieron esperar añadiendo:

"“Esto tiene que ver con el respeto por el trabajo de todo un equipo. Vender información no solo daña la confianza, también afecta el esfuerzo y el cariño con el que se ha construido este proyecto durante tantos años. El ‘Desafío’ ha acompañado a miles de familias y merece ese respeto”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Catalina Gómez de ‘Día a día’.

Las mencionadas palabras de Gómez fueron bien recibidas por parte de Katiuska, quien aceptó el error y la responsabilidad que conlleva el ser parte de un ‘reality’: “No hay excusa, fallé. Fue una regla que se rompió”, apuntó la exparticipante del ‘Desafío’.

Asimismo, Lalinde buscó resaltar las cualidades con las que cuenta Katiuska, pero también el error cometió reflexionando y dando a entender que debe seguir adelante a pesar de la situación vivida y por ende, las habilidades que logró mostrar a lo largo del programa de entretenimiento.