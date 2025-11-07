Presentador de RCN aseguró que no existirá gobierno más corrupto que el de Gustavo Petro, “persona muy peligrosa”

El Canal RCN se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes en el país debido a la amplia audiencia con la que cuenta desde hace más de 20 años. Aunque con el paso del tiempo ha atravesado por diferentes cambios, varias de sus figuras han sabido quedarse en el corazón de los colombianos tanto de Noticias RCN como de otras de sus producciones.

Le puede gustar: Katiuska, del ‘Desafío’, habló del familiar implicado en su expulsión, “estoy tan decepcionada”

Tal es el caso de José Gabriel, un ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y aunque nunca ejerció desde hace varios años se ha destacado como periodista y presentador. Esta amplia experiencia, por supuesto, lo llevó a contar con su propio programa en el Canal RCN, como lo es ‘Yo, José Gabriel’, en el que cada domingo diferentes figuras llegan para hablar de sus historias de vida.

Sin embargo, hace pocos días cambió de rol, siendo entrevistado por Diego Bonilla, donde además de referirse a algunas situaciones de su vida, también se refirió al presidente Gustavo Petro.

“El señor Petro, yo lo veo así, es una persona muy peligrosa, que es capaz de proponer, modificar o hacer cosas sorprendentes. Nunca ha habido, ni creo que pueda volver en la historia de este país, un gobierno más corrupto que este. Es que coja a todas las personas que han rodeado a Petro, al gobierno, todas tienen problemas con la justicia, el hijo, su señora, todos, su hermano, todos (...) Por otro lado, veo que el centro y la derecha, no los veo unidos,“, fueron las declaraciones expuestas por parte de José Gabriel, del Canal RCN.

Lo que queda claro es el evidente descontento de José Gabriel con el actual gobierno de Gustavo Petro. Cabe resaltar que desde su llegada a la Casa de Nariño han sido varias las figuras quienes han expresado su molestia con el mandatario, buscando que en las próximas elecciones el presidente elegido cuente con otros ideales.