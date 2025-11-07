Katiuska, del ‘Desafío’, habló del familiar implicado en su expulsión, “estoy tan decepcionada”

Uno de los hechos que ha generado polémica en los últimos días ha tenido que ver con la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’, luego de convertirse en una de las participantes más fuertes de la competencia e incluso perfilarse como la ganadora. Según la información mencionada por Andrea Serna, un familiar vendió información a terceros sobre el programa, rompiendo así una de las reglas como lo es la confidencialidad.

Le puede gustar: Prima de Alejandra Villafañe confesó que Raúl Ocampo demandó a los padres de la actriz y adjuntó pruebas

La noticia, por supuesto, causó sorpresa en el resto de los participantes que siguen en competencia y por supuesto, en Katiuska, quien resaltó que este ha sido su sueño desde hace más de 10 años y ahora que estaba haciéndose realidad, alguien más lo arruinó.

Aunque se pensó que la exparticipante no se referiría a este tema, lo cierto es que estuvo haciendo parte de ‘Día a día’ enviando un contundente mensaje a la persona que estuvo implicada y por ende, la culpable de su expulsión del ‘reality’.

“No, Cata, yo definitivamente estoy pasando dos tusas. La tusa de sacar a alguien importante que fue importante y que quise en mi vida, por eso que hizo, por haberme traicionado y la tusa por perder uno de los sueños más grandes de mi vida, porque así fue entrar al desafío y ganármelo ha sido uno de los sueños más grandes. En estos momentos estoy tan decepcionada que no que yo no tengo nada que decir de esa persona, yo no quiero tenerla cerca de mí, no quiero tenerla en mi vida y no quiero darle importancia a nada que tenga que ver con esa persona, ahora mismo lo importante soy yo y yo viviré esto con personas que si me quieren y esa persona no hace parte”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Katiuska, del ‘Desafío’.