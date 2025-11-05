Catalina Gómez reveló que se somete a complejo tratamiento estético mes a mes para verse joven

La presentadora de 'Día a Día' desde sus redes sociales. / Foto: Instagram @apuntesdecata - Tomadas el 20 de septiembre de 2024.

Caracol Televisión tiene un largo listado de talentos en su nómina, en el que resalta la paisa Catalina Gómez, mujer que le ha entregado 20 años de su vida al programa ‘Día a Día’, formato en el que siempre luce regia, hasta el punto que muchos de sus fans consideran que los años no le pasan. Ante la curiosidad de quienes la siguen por conocer su secreto para mantenerse joven, la presentadora reveló el nombre del tratamiento que se hace mes a mes para este fin.

Más allá de la televisión, Gómez también destaca en el ámbito digital, realizando colaboraciones con destacadas marcas; y mostrando su cotidianidad con sus hijos Emilia y Cristóbal, quienes de a poco le están siguiendo los pasos, ya que ‘Emi’ ya apareció en la pantalla chica en un comercial de una reconocida marca de champú.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Catalina Gómez de ‘Día a Día’ mostró su nuevo proyecto profesional lejos de Caracol

Catalina Gómez Instagram

Precisamente en su cuenta de Instagram, donde acumula 1,5 millones de seguidores, ‘Cata’ mostró la reciente colaboración que hizo con un centro estético en el que se somete a un complejo tratamiento que lleva por nombre ‘Hydrafacial’, que para ella es ideal “para limpiar células muertas, revitalizar la piel y estimular la producción de colágeno”; una sesión a la que se somete mensualmente y que solo dura 45 minutos.

Catalina Gómez Captura Instagram: Historia - Catalina Gómez 4-11-2025

¿Cuándo fue el matrimonio de Catalina Gómez de Caracol?

La presentadora Catalina Gómez contrajo matrimonio con Juan Esteban Sampedro en el año 2008, en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos. Desde entonces, la pareja ha formado una familia con sus dos hijos, Emilia y Cristóbal, quienes suelen sorprenderlos con su carisma y habilidades. Es importante mencionar que, antes de su relación con Catalina, Sampedro ya era padre de Lucas, quien actualmente hace parte del equipo de Blu Radio.