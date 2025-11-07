No era la primera vez; a Katiuska ya la iban a expulsar antes de El Desafío por esta razón

Uno de los momentos más impactantes de El Desafío del Siglo se vivió en la noche del jueves 6 de noviembre, cuando Katiuska, una de las superhumanas más queridas y favorita al título, fue eliminada de manera inmediata luego de que la producción determinara que había roto una de las reglas más estrictas de la competencia. La decisión, anunciada por Andrea Serna, no solo sorprendió a los participantes, sino también a la audiencia que seguía su fuerte desempeño en el programa.

Según explicó la presentadora, la eliminación se dio porque una persona cercana a la deportista habría infringido un acuerdo de confidencialidad firmado al ingresar al programa, aparentemente a cambio de una retribución económica. Ante esta situación, Katiuska tuvo que abandonar la ciudad de las cajas sin derecho a apelación y con la posibilidad de perder el dinero acumulado durante su participación.

Tras conocerse la decisión, la competidora se pronunció en redes sociales con un mensaje reflexivo: “Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa debo asumirla. Me duele pensar que todo el esfuerzo se fue y toca aprender en quién confiar. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero los errores siguen siendo errores. Toca aprender y agradecer por todo lo vivido”.

Katiuska antes iba a ser sancionada por El Desafío

La deportista ya había sido centro de comentarios semanas atrás, luego de que se revelara una conversación entre ella y Tina, participante de la escuadra rosada, donde Katiuska pidió que el Chaleco de Sentencia no fuera entregado a su equipo. A manera de intercambio, habría ofrecido inicialmente cuatro millones de pesos, incrementando la cifra a diez millones. El trato nunca se concretó y la sentencia terminó en manos de Juan, su compañero y amigo cercano dentro del reality.

Este episodio generó debate incluso en Día a Día, donde los presentadores aseguraron que nunca antes un participante había ofrecido dinero para evitar una prueba de eliminación. Por su parte, los padres de la competidora también se pronunciaron en su momento: su padre reconoció que no compartía la decisión, mientras que su madre afirmó que su hija actuó en un intento de proteger a su amigo dentro del juego.

Con su salida, la competencia se reconfigura rumbo a las semifinales, dejando como interrogante el impacto emocional y estratégico que tendrá la ausencia de una de las participantes más fuertes y carismáticas de la temporada.