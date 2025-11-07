Exparticipante del ‘Desafío’ aseguró que Katiuska fue quien vendió información, “Hizo lo de Mencho…”

El ‘Desafío Siglo XXI’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues durante 21 años ha hecho parte de las noches colombianas, cautivando al público con cada una de las pruebas físicas y mentales que deben enfrentar con el fin de convertirse en el mejor superhumano y llevarse los 1.200 millones de pesos.

Le puede gustar: “Fiel reflejo del gobierno”: Humorista de Caracol estalló contra los actos de violencia y la falta de autoridad

La nueva versión del ‘reality’ de Caracol está a punto de llegar a su fin, donde los finalistas ya han sido elegidos, sin embargo, la más reciente sorpresa tuvo que ver con que Katiuska fue expulsada del ‘Desafío’, luego de incumplir una de las reglas más importantes como lo es la confidencialidad.

De acuerdo con lo mencionado, un familiar bastante cercano a la participante habrían dado información a cambio de dinero, rompiendo así una de las reglas y por ende, afectando directamente a Katiuska. Ante el hecho han sido varias las declaraciones expresadas por diferentes figuras, una de ellas fue Tarzan también exparticipante del programa de entretenimiento.

“Resulta que Katiuska vendió información, ella vendió información, vamos a corregir, porque yo había escuchado que eran allegados a ella, que ella le había contado a un familiar y el familiar había vendido la información a un amigo. Yo había entendido de esa forma, pero resulta que nada fue Katiuska la que vendió la información, por lo cual hoy no está en el Desafío.

Pero, analizando eso, cuando le dieron por esa información 10 millones por decir algo, no creo que la hayan dado más. Para que si tenía la oportunidad de ganarse 1.200 millones (...) Qué necesidad había y ya no se puede llevar un peso, entonces díganme si lo que le dieron le va a alcanzar, no la estoy juzgando porque uno comete errores (...) Hizo lo de Mencho vino y vendió el equipo se ganó 10 millones y perdieron 130, aquí la única afectada fue ella, ¿Qué estabas pensando?"

Cabe resaltar que en medio de su paso por ‘Día a día’ Katiuska aseguró que se siente herida y sí confirmó que fue un ser querido quien reveló la información, pero por el momento no desea dar mayores declaraciones sobre este tema.