Esta sería la razón por la que el canal Caracol no volvió a hacer el Desafío en playas

Actualmente, el canal Caracol esta trasmitiendo El Desafío Siglo XXI a las 8:00 pm, renovando uno de unos realities estrella, una vez más. No obstante, este formato, presentado ahora por Andrea Serna, ha sufrido importantes cambios a lo largo de dos décadas al aire.

Uno de los aspectos más recordados era que el programa solía hacerse en escenarios como playas e islas paradisíacas y su objetivo estaba más enfocado a la supervivencia dentro de Playa Alta, Media y Baja, con las condiciones de cada categoría. También, los concursantes eran personas el común que solían crear equipos por las regiones del país.

La última temporada que se considera que tuvo el formato clásico de “Playas” fue Desafío 2017: Súper Humanos, Cap Cana. Algunas de las locaciones que tuvieron esta característica fueron en países como Panamá, El Salvador o República Dominicana y por supuesto en Colombia.

¿Por qué se dejo de hacer el formato de playas en el Desafío?

El formato cambio en el 2021 con la “Ciudad de las Cajas” o Desafío The Box, siendo estableció en un complejo construido desde cero en Tobia, Cundinamarca, su característica principal es el diseño de tipo industrial o militar, con grandes estructuras cerradas llamadas“Boxes” donde se realizan las pruebas.

El tiktoker JcTelevidente dio la posible razón del por qué fue el cambio del reality, atribuyéndolo a la llegada de las plataformas de streaming y a la temporada de 2019, El Desafío Súper Regiones. En ella, el canal decidió hacerlo por lo grande, con una gran suma de participantes y con Andrea Serna de presentadora, pero a pesar de, tuvo el rating más bajo de su historia.

Esta razón habría llevado a que el canal decidiera bajar el presupuesto y pasar al mencionado The Box, que lo volvió a llevar a estar de primeras en rating de audiencia. Otro de los factores, es que ahora sus participantes suelen ser figuras conocidas al menos en redes sociales.