Katiuska, expulsada del Desafío dio detalles de cómo rompió el acuerdo de confidencialidad: “fui ingenua”

La expulsión de Katiuska de El Desafío del Siglo continúa generando conversación en redes y medios. Este jueves 7 de noviembre, los presentadores de Día a Día abrieron la transmisión del programa reaccionando a la inesperada salida de la deportista, la cual se dio durante el capítulo 88 tras confirmarse que se había violado una de las reglas más estrictas del reality.

En el matutino, los presentadores destacaron el talento, la disciplina y la fuerza emocional de la superhumana, además de resaltar el impacto que había tenido en la competencia. Acto seguido, se conectaron con ella en una videollamada para conocer su versión y su estado emocional después de la eliminación.

Visiblemente afectada, Katiuska reveló que el golpe ha sido más duro de lo que muchos creen: “Estoy mucho peor de lo que aparento. Esto me ha afectado emocionalmente de una manera que todavía estoy procesando”.

Durante la conversación, aprovechó para explicar cómo se produjo el incumplimiento al acuerdo de confidencialidad que la producción consideró motivo suficiente para su expulsión:

“En resumen lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque no debí confiar, ni compartir nada”.

La excompetidora enfatizó que, aunque no tuvo la intención de vulnerar las normas, asume la consecuencia por haber sido ella quien compartió la información inicialmente: “No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad porque es mi nombre. La primera boca de donde salió la información fue de mí, y eso es algo que debo reconocer”.

Su testimonio dejó en claro que su salida no solo representó una pérdida dentro del juego, sino también una lección dolorosa sobre la confianza y los límites dentro de una competencia que exige absoluta reserva.

Katiuska agradeció el apoyo del público y aseguró que, aunque este no fue el final que imaginó, continuará su camino profesional y personal con mayor fortaleza.