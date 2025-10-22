Este es el guapo periodista de Noticias Caracol que sería el reemplazo de Andrés Montoya

Caracol Televisión con el paso de los años se ha convertido en uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes debido a la serie de producciones de entretenimiento como de información con los que cuenta. Uno de los más importantes es Noticias Caracol, contando con tres emisiones diarias en las que se exponen los diferentes hechos que marcan la agenda nacional en materia social, política, económica, deportiva y cultural.

¿Por qué renunció Andrés Montoya a Noticias Caracol?

Andrés Montoya llevaba varios años siendo parte de Noticias Caracol. En un primer momento, se destacó desde la sede regional en Medellín, convirtiéndose en una de las principales caras de la ciudad y posteriormente llegó a Bogotá haciendo parte de la primera emisión junto a Alejandra Giraldo y Daniela Pachón.

Sin embargo, este 21 de octubre confirmó su salida de Noticias Caracol, asegurando que el motivo detrás son nuevos caminos y nuevos proyectos para su carrera. La nostalgia y la tristeza estuvieron más que latentes, destacando que siempre será su casa y estará agradecido por el tiempo compartido y la serie de experiencias vividas.

¿Quién sería el reemplazo de Andrés Montoya en Noticias Caracol?

A quien se le ha visto siendo parte de la primera emisión y quien sería el reemplazo de Andrés Montoya es Nicolás Rojas, quien lleva un buen tiempo siendo parte de Noticias Caracol, sin embargo, no era una de las principales figuras durante las diferentes emisiones.

Además, hace pocos meses y durante la ausencia de Montoya estuvo haciendo parte de la primera emisión en compañía de Daniela Pachón.

En cuanto al ámbito profesional, Rojas se graduó como comunicador social y periodista de la Universidad Santo Tomás, contando con experiencia tanto en televisión como en radio, pues además de su rol en Noticias Caracol, forma parte del equipo de ‘Blu Radio’ cubriendo las secciones de política y ciudad.

Aunque no resulta ser tan activo a través de sus redes sociales, sí alcanza un gran número de seguidores en su cuenta de Instagram, donde se encarga de exponer algunos detalles de su vida, pero también de su más grande pasión, el periodismo.

¿Dónde vive el hijo de Andrés Montoya de Noticias Caracol?

El hijo de Andrés Montoya de Noticias Caracol es Pedro, quien tiene 4 años de edad y desde su nacimiento llenó de amor a sus padres con su ternura, dulzura y ahora con el paso de los años lo hace con cada una de sus ocurrencias. Pedro, vive en Medellín con su mamá, Mariana Ramírez, mientras que Andrés, por cuestiones de trabajo está radicado en Bogotá, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el periodista viaja constantemente a su ciudad natal con el fin de compartir con su pequeño e incluso irse de viaje juntos.