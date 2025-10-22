¿Un nuevo adiós? Edward Porras, ‘El ojo de la noche’, aclaró si abandona Noticias Caracol tras dudas de sus fans

Noticias Caracol es el informativo principal de Caracol Televisión que durante más de una década se ha encargado de llevarle a los televidentes información de primera mano sobre lo que ocurre en el país, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los más vistos, contando con un amplio grupo de periodistas y presentadores que se encuentran tanto dentro como fuera del set.

Con el paso de los años ha sido varios los periodistas y presentadores, quienes han logrado destacarse no solo por su talento ante las cámaras, sino también por el carisma y la espontaneidad con la que cuentan. Siendo este el caso de Edward Porras, más conocido como ‘El ojo de la noche’, quien desde hace varios años ha hecho parte de Noticias Caracol, estando presente durante las primeras emisiones del informativo y por ende, reportando los hechos ocurridos durante la noche anterior en la capital colombiana.

Lo que ha traído consigo un cariño indudable por parte de los televidentes, alcanzando así una amplia acogida por medio de sus redes sociales. Si bien, ‘el ojo de la noche’ no suele ser tan activo, en medio de su rol para Noticias Caracol, realizó una dinámica de preguntas en las que se encargó de exponer varios detalles de su vida y de paso aclarar varias dudas que tienen sus seguidores.

Una de las preguntas que más se destacó tuvo que ver con si saldría de Noticias Caracol. Ante el hecho y de manera contundente, Edward Porras aseguró “No, para nada, como me voy a ir del lugar, mi segunda casa, donde estoy feliz. No Me voy a ir del noticiero”.

Seguidamente, el periodista de Caracol resaltó que sin mentir, Caracol es como una familia, contando así con grandes amistades y un buen ambiente de trabajo, el cual le ha permitido seguir descubriendo historias y poder hacer lo que desea.

¿Quién es la esposa de Edward Porras, de Noticias Caracol?

La esposa de Edward Porras, es Lulú, con quien lleva ya varios años de unión y producto de la misma nacieron sus dos hijos, quienes son la mayor prioridad para ambos. La pareja del periodista, es odontóloga, es decir, que mientras ella trabaja, él descansa y viceversa.

Cabe resaltar que aunque para mucho el trabajar en las noches termina siendo un problema para Porras, es el rol ideal, ya que le gusta trabajar en este horario, así como también descansar para, posteriormente, compartir un tiempo con sus hijos y su pareja, para seguir con cada uno de sus compromisos.