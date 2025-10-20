Periodista de Caracol fue retenida por la Policía en pleno cubrimiento del Mundial Sub-17 Femenino

La Selección Colombia Femenina clasificó al Mundial Sub-17 que se disputa en Marruecos, razón por la cual, el Canal Caracol envió un equipo para el cubrimiento del torneo, pero sufrieron un percance por cuenta de la Policía.

La periodista contó que, incluso antes que iniciara la Copa del Mundo, ya han sufrido dos sustos por parte de las autoridades.

La periodista en cuestión es Marcela Monsalve, quien trabaja para el Canal Caracol y Blu Radio. Ella habló en el programa ‘Blog Deportivo’, donde confesó que “Una entrevista y una nota casi me cuesta el calabozo”.

Marcela habló antes del primer partido de la Selección Colombia, donde aseguró que en primer lugar les quitaron una cámara y luego la retuvieron tanto a ella como a su camarógrafo durante más de una hora mientras realizaban un cubrimiento.

Según contó Monsalve, afortunadamente pudieron demostrar que su presencia en el país estaba netamente relacionada con el Mundial Femenino, así que los dejaron en libertad:

“Ya vamos para el quinto día, estamos haciendo reportería móvil a punta de celular, hay que resolver. Hemos sobrevivo de la mejor forma, pero son muy exigentes y estrictos.

Las autoridades ya nos han metido dos susticos, primero nos retuvieron la cámara por unas políticas internas y luego grabando en un lugar muy bonito por la calle, también nos llamaron la atención y nos retuvieron una hora hasta que les explicamos a través de la FIFA y con todos los documentos que éramos periodistas, que veníamos de Colombia y que nuestra única intención era cubrir el Mundial Femenino, entonces nos dejaron ir luego de una hora, pero sí ha sido muy complicado.

Las recomendaciones han sido que no se muevan mucho de los escenarios deportivos, los estadios y los lugares donde entrenan los equipos".

Finalmente, Marcela Monsalve destacó que los integrantes de la Selección Colombia les han permitido entrar a los entrenamientos en el bus del equipo para no tener inconvenientes.