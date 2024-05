Así es la tierna relación de Andrés Montoya, presentador de Noticias Caracol con su hijo

Andrés Montoya es un reconocido periodista y presentador de Noticias Caracol. Con una especialización en Gerencia de la Comunicación, Montoya tiene una amplia experiencia en periodismo, presentación, mercadeo, comunicación organizacional y relaciones públicas. Inició su carrera en el sector corporativo y como locutor comercial, y en abril de 2018, se unió al canal público local Telemedellín como periodista y presentador de noticias.

En octubre de 2022, Andrés Montoya dio un paso importante en su carrera al convertirse en el presentador titular de la emisión de la mañana de Noticias Caracol, desde la sede principal en Bogotá D.C., reemplazando a Juan Diego Alvira. Su perfil profesional y personal, incluyendo su faceta como padre, ha resonado positivamente entre la audiencia y sus seguidores en redes sociales.

Andrés Montoya ha compartido algunos aspectos de su vida personal con el público. En una entrevista que concedió al programa de City Tv ‘Bravíssimo’, reveló que está soltero y expresó su amor y dedicación hacia su hijo Pedro, quien es el mayor impulso de su vida y a quien le dedica cada emisión de Noticias Caracol. Además, ha hablado sobre los desafíos de su horario de trabajo en Noticias Caracol, que comienza en la madrugada y sus constantes viajes a Medellín para estar junto a su hijo.

“Estoy constantemente entre Medellín y Bogotá y esa ha sido mi gran forma de no perder la conexión. Estar lejos de mi hijo es lo que más me cuesta porque a pesar de que estoy con él, de que lo veo con la tecnología, una videollamada y lo que puedes hacer, no es fácil el perderse la cotidianidad. El estar ahí con él, presente y acompañándolo en momentos importantes, es lo más difícil”, inició diciendo.

Sin embargo, Pedro se ha convertido en su inspiración:

“Al mismo tiempo se termina convirtiendo en la principal fuente de expansión, ellos se convierten en esa propulsión que alimenta lo que hacemos”.

En el pasado, Andrés Montoya vivió un drama personal que involucró una dolorosa pérdida junto a su esposa Mariana Ramírez, con quien estuvo casado. Estos eventos han sido parte de lo que él ha compartido públicamente y han resonado con su audiencia, mostrando su lado más humano y personal mas allá de la televisión.