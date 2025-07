Daniela Pachón, de Noticias Caracol, mostró lo orgullosa que está su hija al verla al aire

Daniela Pachón es una periodista y presentadora de Noticias Caracol, quien durante varios años ha hecho parte del informativo, estando presente durante las emisiones de los fines de semana y ahora durante la primera emisión semanal. La bumanguesa ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a su profesionalismo y carisma ante las cámaras. Además, ha dejado claro que lo más importante es su familia, especialmente su hija, Victoria, quien desde ya está orgullosa de su trabajo.

Pachón con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más destacadas dentro del informativo, lo que, precisamente, le ha permitido cubrir temas trascendentales y por ende, están durante las principales emisiones. Aunque tener un equilibrio entre su trabajo y su familia no ha sido sencillo, teniendo en cuenta la corta edad en la que se encuentra su hija, pues estaría sobre sus cuatro años de edad.

Si bien, la periodista de Noticias Caracol ha contado con el indudable apoyo de su esposo, lo cierto es que desde ya Victoria se siente muy orgullosa del ro que cumple su mamá, Daniela Pachón, en el informativo. Pues, durante su más reciente publicación, la periodista dejó en evidencia la serie de audios en los que la pequeña es la protagonista: “Mami, te ves hermosa con ese vestido azul, te amo, besitos”, siendo este el ‘look’ que tuvo la bumanguesa durante la más reciente emisión, donde la menor reportó su sintonía.

"Hay notas de voz que me tocan el alma, y cómo no, mi Victoria ya me envía mensajes cuando me ve contando las noticias y hasta se fija en mi vestido“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniela Pachón, de Noticias Caracol.

¿Quién es el esposo de Daniela Pachón, de Noticias Caracol?

El esposo de Daniela Pachón , de Noticias Caracol, es Giovanny Quintero, quien es un director de cine y actualmente cuenta con su propia marca. Según lo revelado por medio de su cuenta de Instagram, esta tiene que ver con la venta de algunas prendas y quien también le ha ayudado a promocionarla ha sido, precisamente, la periodista de Noticias Caracol. Es decir, que quien está detrás del cuidado de su pequeña cuando ella está en medio de algunos cubrimientos es Giovanny así como también otros integrantes de su familia.