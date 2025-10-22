Carolina Cruz y Carolina Soto se alejaron de Día a Día, consiguieron nuevo trabajo en Caracol

Durante los últimos días, los seguidores del programa Día a Día se han mostrado curiosos por la ausencia de dos de sus presentadoras más queridas: Carolina Cruz y Carolina Soto. Ambas, reconocidas por su complicidad en pantalla y su carisma frente a las cámaras, no han aparecido en las emisiones recientes del matutino de Caracol Televisión.

Ante las constantes preguntas de los televidentes, Iván Lalinde decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales. Durante una ronda de preguntas en Instagram, el presentador respondió a un seguidor que le consultó: “¿Por qué las Carolinas no han vuelto a estar en el programa?”.

El paisa explicó que sus compañeras no se han retirado del programa, sino que están enfocadas temporalmente en un nuevo proyecto del canal. “Están haciendo un proyecto juntas, un proyecto nuevo del canal y están empeliculadas con el tema. Son unos días, pero ya casi vuelven, ya esta semana creo que vuelven”, aseguró Lalinde.

La noticia tranquilizó a los fanáticos del matutino, quienes suelen manifestar su cariño hacia el equipo de presentadores, conformado también por Carlos Calero, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas y el propio Lalinde.

Día a Día se ha consolidado como uno de los programas más vistos de las mañanas en la televisión colombiana, no solo por sus contenidos de entretenimiento y actualidad, sino también por la química y cercanía que los presentadores han construido tanto dentro como fuera del set.