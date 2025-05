Conozca a Nicolás, el guapo presentador que remplazó a Andrés Montoya en Noticias Caracol

La ausencia temporal de Andrés Montoya en la emisión de Noticias Caracol, quien se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, ha abierto un espacio para un nuevo rostro que rápidamente ha captado la atención de los televidentes. Nicolás Rojas Castañeda, un periodista con varios años de trayectoria en Caracol, ha asumido el rol de presentador en el set principal, generando una ola de elogios en redes sociales.

Rojas Castañeda ha logrado conectar con la audiencia gracias a su carisma, profesionalismo y notable atractivo físico. Aunque ha sido parte del equipo periodístico de Caracol por un tiempo considerable, dedicándose principalmente a reportajes en la calle, esta es su primera vez como presentador central. Nicolás ha expresado su gratitud por esta valiosa experiencia, señalando: “Una semana donde aprendimos otros procesos y otra forma de hacer periodismo. A Ruben Bayona y Daniela Pachón gracias por el apoyo, el respeto, la paciencia y la tranquilidad”. Su debut en el set principal ha sido un éxito, consolidándolo como una figura prometedora en la televisión colombiana.

¿Qué pasó con Andrés Montoya en Noticias Caracol?

El periodista se ha destacado mucho por su voz en el noticiero y además, con su belleza, precisamente para la entrevista de La Red compartió como descubrió esta habilidad con su voz y como a causa de descuidos, además de una carga laboral pesada, casi la pierde: “Ha sido un proceso muy bonito, entrando a la universidad se puso en cuanto a tono, más gruesa. Me lo decían en su momento, como ‘ay me encanta tu voz’ y pensaban que era un señor y yo tenía 20 años. Estaba haciendo un remplazo periodístico y desperté sin voz, estaba afónico y me tocó incapacitarme, ponerme juicioso a cuidar esa infección que tenía”.

Además, el presentador también habló de la relación que tiene con su hijo y como las redes, además de su voz, le han permitido acercarse cuando él está lejos de la ciudad en la que radica su pequeño: “Cuando yo me vengo para Bogotá empieza a haber un proceso de como logro acércame a él, para que pueda estar en un momento de su día y de ahí empiezo a mandarle algunos cuentos vía WhatsApp”.