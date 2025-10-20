Este es el querido periodista que renunció a Noticias Caracol, “En la vida, hay señales”

Noticias Caracol con el paso de los años se ha convertido en el noticiero preferido por los televidentes, contando así con más de tres emisiones diarias en las que se exponen los principales hechos que tienen lugar en Colombia y el mundo. Sin embargo, más allá de los hechos presentados, su amplio equipo de periodistas llaman la atención de los televidentes.

Tal es el caso de Andrés Montoya, quien durante varios años ha hecho parte del informativo. En un primer momento siendo parte de la sede regional en Medellín, para posteriormente llegar a la capital colombiana y seguir mostrando su talento durante la primera emisión de Noticias Caracol en compañía de Alejandra Giraldo y Daniela Pachón.

Sin embargo, Montoya luego de varios años dentro del informativo confirmó su salida a través de un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales, donde aseguró "En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas! Gratitud, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años. Cierro un ciclo.

Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita.¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrés Montoya, de Noticias Caracol.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce cual será su próximo rumbo, ya que también se ha destacado en radio y en campañas publicitarias, pero evidentemente su pasión está en el periodismo.

¿Quién es la exesposa de Andrés Montoya, de Noticias Caracol?

La exesposa de Andrés Montoya de Noticias Caracol es Marina Ramírez, quien estaría sobre los 35 años de edad mientras que el periodista cuenta actualmente con 39 años de edad. Ramírez, estaría dedicada a otra faceta fuera de la televisión y las cámaras en su natal Medellín y en compañía de su hijo, Pedro, quien es la mayor prioridad de ambas a pesar de que su relación no funcionó por otros motivos.