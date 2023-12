“Él ya había dejado las drogas”: Actor de ‘Rigo’ reveló cómo la difícil etapa de Marcelo Cezán lo transformó

‘Rigo’ es una de las telenovelas más vistas de RCN televisión y la cual se ha encargado de cautivar a los televidentes a partir de la historia del famoso ciclista Rigoberto Urán en Urrao, Antioquia. Desde sus primeros pasos hasta aquellos logros que ha podido alcanzar. Sin embargo, el deportista no es el único que se lleva la atención, pues otros personajes como ‘Chacho’ interpretado por Sebastián Gutiérrez y quien es el mejor amigo de ‘Rigo’ también se ha destacado y recientemente, el actor reveló cómo la difícil etapa de Marcelo Cezán lo transformó.

Como es bien conocido el famoso presentador Marcelo Cézan además de ser parte de ‘Bravíssimo’, también es uno de los locutores de ‘Bésame’. Durante la más reciente trasmisión del programa, uno de los invitados fue precisamente, Sebastián Gutiérrez, personaje de ‘Chacho’, pero también el cuñado de Cézan, esposo de su hermana Michelle Gutiérrez.

Por supuesto, el resto del equipo no dudó en sacar a flote cómo era su relación, ya que fue mucho antes de que Marcelo iniciara una relación con Michelle que ambos se conocieron. El actor aseguró que la primera vez que se vieron fue durante las grabaciones de ‘Amor sincero’ de RCN televisión, telenovela inspirada en la vida de la cantante Marbelle en la que ambos estuvieron haciendo parte: “Conocí a Marcelo en una etapa interesante (…) era una fiesta, un rumbononon y vi a Marce en una situación vulnerable, me abrió su corazón, me enumeró una lista de embarradas”

Seguidamente, Sebastián aseguró que más allá de las palabras de Cezán se quedó con el hecho de que el famoso presentador tuvo la confianza de contarle cada unas de las situaciones que vivió y hoy, se siente orgullo al poder haber sido partícipe de su cambio: “Esa fue una de las cosas que más me acercó a Dios, yo era muy ateo, incluso cuando Marce ya había llegado a Dios, ya había dejado las drogas y dejado muchas cosas”.

Asimismo, Sebastián reiteró que a pesar de las épocas oscuras por las que tuvo que atravesar Marcelo, según él, fue el “culpable” y otras situaciones también para que su fe en Dios estuviera más latente que nunca. Pues en medio de la difícil etapa de su cuñado, el actor aseguró que Cezán nunca cambió su manera de ser, lo que precisamente le ha permitido desde hace varios años convertirse en uno de los presentadores más famosos en Colombia.