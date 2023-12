¿Salud o polémica? Clarividente reveló que Gustavo Petro no terminaría su mandato y este sería el motivo detrás

Luego de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia han sido varias las polémicas en las que el mandatario se ha visto inmerso. Sin embargo, uno de los detalles que ha generado preocupación son los posibles problemas de salud que estaría enfrentando, pues son varias las ocasiones en que videntes sacan a flote este aspecto. Recientemente, una clarividente aseguró que el presidente no terminaría su mandato y este sería el motivo detrás.

Le puede gustar: ¿La cambiaron por modelo extranjera? Melina Ramírez reveló por qué no estará en La Vuelta al Mundo en 80 risas

Mencionada situación se presentó durante la trasmisión del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en el que una de las invitadas fue Deseret Tavares, clarividente experta con la bola de cristal y el tarot, ganándose reconocimiento a nivel internacional. En medio de su visita al set del Canal Uno, Tavares aseguró: “Petro no termina el mandato, pero lo toma una mujer”.

Ante el hecho, las diversas reacciones por parte de una de las presentadoras no se hizo esperar, resaltando que podría tratarse de Paloma Valencia o María Fernanda Cabal. Por su parte, Deseret aseguró que no sabía esta respuesta, pero quien llegaría al poder para reemplazar a Gustavo Petro sería una sagitariana, es decir, mujer perteneciente al signo del zodiaco, sagitario: “ella toma el poder”.

También puede leer: ¿No le alcanzan sus 9 empresas? Yeison Jiménez reveló la alta cifra que cobra por un saludo personalizado

Y es que, precisamente, quien hace parte de este signo es la actual vicepresidenta Francia Márquez, aunque la clarividente no la nombró, la información fue confirmada a través de las redes sociales. Sin embargo, Ariel Osorio, otro de los presentadores, pidió más declaraciones con el tema en donde Tavares indicó: “Yo vi acciones, trampas, vi traición para él y también vi que había algo que estaba involucrado con movimientos de dinero que se le va a comprobar a él y lo sacan”.

Asimismo, la duda frente a en que momento se llevaría este suceso, también fue revelado, dejando claro que el tiempo estimado está para máximo el 2025, es decir, podría tener lugar en este 2024. Pero, los retos que tendría que enfrentar quien, al parecer, llegue a este importante cargo no sería para nada sencillo: “trata de transformar algo que no entiende exactamente (…) se tiene que cuidar con las personas que trae a la presidencia porque sale sabotaje y traición, es una persona muy fuerte y tiene una visión clara, pero no la ejecuta”.