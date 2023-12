¿“Fuera Petro” remix? Marbelle prendió la vela de la imaginación y le compuso ‘cañonazo bailable’ a Gustavo Petro

Como es tradición en las familias colombianas, este mes de diciembre inicia con la celebración del ‘Día de Velitas’ , celebración que aprovechó la cantante Marbelle para sacar a relucir su creatividad y combinarla con la oposición que tiene con la gobernanza de Gustavo Petro. Precisamente, la nacida en Buenaventura, le compuso un ‘cañonazo bailable’, al mandatario, e incluso le pidió a sus seguidores que prendieran una vela con el mensaje “fuera Petro”.

Ya son más de 446.000 seguidores os que acumula la intérprete de ‘Adicta al dolor’, en su cuenta de ‘X’, plataforma en la que se ha convertido en una figura de opinión, para la derecha colombiana; debido a que esta artista muestra frecuentemente críticas al presidente y miembros del Gobierno del Cambio.

Precisamente, Maureen Belky Rmírez, hizo uso de su creatividad y la sátira para readaptar la letra de la canción “Y no hago más na’”, de El Gran Combo de Puerto Rico, para mostrar algunos de los inconformismos que tiene con el líder del Pacto Histórico:

“Cantemos: “Yo me levanto por la mañana, me doy un baño, me quito el tufo, me tomo un café perico y no hago más NA’ Después yo leo la prensa Y veo todas las quejas Y me pongo a ver novelas y no hago más NA’”, fue la composición de Ramírez, la cual fue comentaba masivamente en internet.

“Te faltó escribir, tomo el teléfono y me pongo a escribir ‘monda’”, “Buena composición, apenas para cantarla y dedicarla a un impune que consume café”, “Fuera Petro Remix”, y “Mil veces mejor que la original”, fueron algunas de las reacciones.

