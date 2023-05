¿Amor Sincero parte 2? Hija de Marbelle reveló detalles de la posible secuela de esta producción

Rafaella Chávez es la hija menor de la reconocida cantante Marbelle. La primera aparición de la joven se dio en ‘Amor Sincero’, la novela autobiográfica producida por RCN con el fin de que los televidentes conocieran de primera mano la historia de la artista y cómo logró llegar a los grandes escenarios gracias al apoyo incansable de su familia.

Aunque ningún televidente tenía en mente esta posibilidad, en medio de una entrevista con el reconocido periodista Carlos Ochoa, Rafaella reveló cómo sería volver a ser parte de una telenovela y el impacto, que por supuesto, esta tendría en su vida. Teniendo en cuenta que en la producción solo estuvo interpretando a su mamá cuando era solo una niña, aprovechando el parecido que tienen ambas.

El periodista al inicio del corto clip no dudó en destacar el cariño que siente por ella, sin dejar de lado, el cambio físico por el que ha venido atravesando la joven y por supuesto, las risas por parte de la joven no se hicieron esperar dejando ver el cariño que también, siente por él. Seguidamente, Carlos no dudó en referirse a Marbelle con quien al parecer, ha compartido en varias ocasiones.

Segundos más tarde, Ochoa indagó sobre los recuerdos que tiene la hija de Marbelle sobre aquella producción. En medio de esto, la joven indicó que no se olvida de las grandes personalidades con las que tuvo la oportunidad de compartir, aprender y que cuenta con una amplia experiencia dentro de las producciones colombianas. Otra de las dudas estuvieron encaminadas a saber si deseaba tener una segunda parte de ‘Amor Sincero’.

Ante el hecho, Rafaella agregó: “Hay historia y tela para cortar”, destacando que ahora ella debería ser la protagonista en medio de la propia historia o quizás, el posible protagónico mientras que su mamá participaba en distintos conciertos y se daba a conocer en varios lugares del país. El periodista no dudó en resaltar los colores de pelo por los que ha atravesado la cantante y ahora también su hija.

Sin dejar de lado, que también se refirió al tema de que la gente conozca que ella es la hija de Marbelle: “La gente lo estigmatiza mucho a uno”. Finalmente, la joven aseguró que está en planes de sacar su sencillo, sin embargo, no seguiría la línea de su mamá, sino que buscaría darse a conocer en otros géneros.