“Pero era poquito, 700 palos”: Marcelo Cezán reveló el duro proceso que vivió cuando fue capturado por el CTI

Marcelo Cezán es una de las figuras más reconocidas en la esfera del entretenimiento debido a su amplia experiencia como presentador, actor y cantante, pues desde hace varios años hace parte del programa ‘Bravíssimo’ de Citytv, además de su participación en telenovelas como ‘Doña bella’, Amor sincero’ y ‘Do’ re millones’. Sin embargo, recientemente reveló que estuvo en la cárcel a causa de una millonaria cifra que debía.

El colombo italiano fue el más reciente invitado al programa ‘The Juanpis live show’, donde a lo largo de la entrevista, Cezán reveló detalles desconocidos de su vida, los cuales terminaron generando sorpresa y también varias risas, dejando claro que no tiene problema alguno en hablar de su pasado.

Sin embargo, uno de los temas que se limitó al principio a tocar, fue su paso por la cárcel, pues indicó: “prefiero no hablar de ese tema”. Sus declaraciones se dieron luego de confesar que uno de los tatuajes que tenía se lo había hecho tras las rejas. Pero, Juanpis quería conocer de primera mano los motivos de este hecho así que siguió insistiendo, hasta que logró que el famoso presentador revelara detalles de lo ocurrido.

Marcelo Cezán habló sobre su paso por la cárcel

En medio de la entrevista, Marcelo confesó que ese había sido un tema que nunca había tocado. Seguidamente, reiteró que el difícil momento que vivió se había dado por malos entendidos y por ende, para aquel momento tampoco tuvo muy buenas conexiones. Luego, Juanpis aseguró que había sido, al parecer, con orden de captura y todo por parte de la Fiscalía y el CTI.

Ante las declaraciones, el presentador se relajó un poco más y decidió contar su historia resaltando que fue acusado de prevaricato por apropiación, mientras que Juanpis indicó: “Ahí va aflojando”, lo que produjo varias risas en Marcelo. Asimismo, el actor le pidió a los músicos tocar unas notas tristes, en donde cantó y de paso confesó que fue una de las etapas más difíciles, la cual se dio por un tema de impuestos, “me los fumé”, agregó Cezán.

Los difíciles momentos por los que atravesó Marcelo Cezán

El reconocido presentador dejó claro que la principal razón fue su detención de debió a que no devolvió unos ‘ivas’, “pero era poquito, 700 palos”. Sin embargo, el estar en la cárcel no fue lo único negativo que vivió, pues terminó perdiendo uno de sus apartamentos y tuvo que perder un lote en Yerbabuena, cercanías a Chía: “Eso aún no lo supero, era el mejor lote del lugar”.

“Todo lo perdí”, cantó Marcelo a lo que Juanpis le pidió que no sacara una canción de esta etapa de su vida. El humorista resaltó que Cezan iba a perder su empleo, pero no por revelar este episodio, sino cantar, sin embargo, esto no fue impedimento para que el presentador siguiera disfrutando de su interpretación: “Aquella tarde gris llegó por mí el CTI”.