¿La cambiaron por modelo extranjera? Melina Ramírez reveló por qué no estará en La Vuelta al Mundo en 80 risas

Con tan solo 17 años, Melina Ramírez inició su carrera como modelo participando en el año 2011 en el Concurso Nacional de Belleza, representando por supuesto, a Cali, Valle del Cauca. Si bien, su sueño quedó truncado al convertirse en segunda finalista, siguió demostrando toda su belleza y talento en otros certámenes, entre ellos Top Model of the World en Alemania quedando nuevamente como una de las finalistas. Sin embargo, su amplia trayectoria le permitió llegar a la televisión colombiana siendo parte de realities como ‘Yo me llamo’ y ‘El Desafío’ de Caracol televisión. Sin dejar de lado, a ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ producción de la que hizo parte en pasadas versiones y ahora la caleña reveló por qué no estará en esta nueva temporada del programa.

Y es que Melina hace unos meses no dudó en mostrar toda su emoción al poder ser parte de ‘Yo me llamo’, siendo una de las presentadoras estrellas junto a Carlos Calero. Aunque han sido extensos horarios de grabación, este proyecto ha logrado quedarse no solo en el corazón de la caleña sino también de los colombianos. Lo cierto es que a pesar de su éxito llegará a su fin el próximo 11 de diciembre. Pero, antes de su gran final, Ramírez decidió realizar una dinámica de preguntas para hablar sobre diversos aspectos de su vida.

Si bien, una de las dudas que más resaltó fue precisamente, los detalles sobre su boda con Juan Manuel Mendoza, en donde reveló fotos y demás ideas que se llevaron a cabo, una de las preguntas que llamó la atención fue el motivo por el que la presentadora no estará en ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, ante el hecho, Melina, indicó: “No estaré, pero gran programa no se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, obviamente se me cruzaba con ‘Yo me llamo’ por esto no pude estar este año que lastima”.

Finalmente, la caleña resaltó que espera que al igual que este año su carrera esté llena de nuevas producciones en la pantalla grande en el 2024 con el fin de que sus fans sigan conectados noche tras noche. Por lo pronto, se desconoce el programa en el que estaría Melina el próximo año, sin embargo, vendrían nuevas sorpresas para los televidentes. Asimismo, no dudó en pedirle a sus fans que o ser perdieran la recta final de ‘Yo me llamo’.