Esto dijo Rigoberto Urán sobre la aparición de su padre en la Clásica de Urrao en ‘Rigo’

Desde su estreno hace dos meses, ‘Rigo’ se ha convertido en una de las producciones más vistas de RCN. La historia, basada en la vida de Rigoberto Urán, ha cautivado a miles de colombianos con su trama aleccionadora, sin embargo, una de las escenas que más conmovió al público fue la aparición de Don Rigoberto en la final de la Clásica de Urrao, un capítulo que también tocó el corazón del ciclista.

El deportista solo se había pronunciado a través de sus redes sobre el episodio en el que su progenitor perdió la vida trágicamente, diciendo que “fue muy duro recordar esta parte de mi vida”. Recientemente, el actor Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Rigo, contó cómo desarrollaron la parte en que Don Rigoberto Urán se aparece en la carrera, alentando a su hijo a ganar.

“Tratamos de coger todo lo más fiel posible a la vida real y cómo ustedes vieron, Rigo no llora, se queda en shock y después al ganar la Clásica de Urrao, él se imagina y sueña que su papá está ahí con él y es ahí donde él no aguanta más y pues se quiebra, se rompe en llanto y puede sacar todo ese dolor (...) lo hicimos con mucho respeto y creo que transmitimos ese dolor”, expresó el artista.

Urrego añadió que para él también fue difícil grabar la escena, ya que perdió a su papá en otras circunstancias, pero fue inevitable no conectar con un dolor personal, por lo que salió muy real.

¿Qué dijo Rigoberto Urán sobre la escena de la Clásica de Urrao en ‘Rigo’?

Al ser consultado sobre su experiencia en la Clásica y qué le pareció la dramatización en la producción, el “Toro de Urrao” indicó que ha sido una de las escenas “más fuertes que ha visto”.

“No sé por qué soñé una vez que yo ganaba una carrera y no estaba mi papá en la meta, llevaba dos meses de quedarme sin mi papá (...) Me quedé camellando no tuve tiempo de hacer el duelo y me costó mucho tiempo en entender. Cuando cruzo la línea de meta veo a mi mamá y a mi hermana, y se me viene la imagen de mi papá y no estaba (...) La felicidad de ganar la Clásica era muy linda, pero la tristeza de no ver a mi papá fue muy duro”, narró Urán.