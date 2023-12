Jhovanoty reveló detalles sobre la adelgazada que se pegó finalizando este 2023; ¿Se operó?

Desde mediados de marzo del presente año, el humorista Jhovany Ramírez, conocido como ‘Jhocanoty’, se ha destacado con su trabajo en el matutino ‘Día a Día’, programa en el que muchos de los televidentes han notado un notorio cambio en su estado físico, luego de afrontar problemas de sobrepeso. Ante esto, el huilense reveló detalles del matoneo que sufrió por su corporalidad, además de dar a conocer los sacrificios que ha realizado para mejorar su salud.

Ramírez fue el invitado especial, en el primer capítulo de la temporada 31, del programa web, ‘La Sala de Laura Acuña’, en el que contó algunas de las razones por las que decidió cambiar sus hábitos alimenticios, además de comentar cuáles han sido los tratamientos que le han funcionado:

Esto le puede interesar: Esto dijo Rigoberto Urán sobre la aparición de su padre en la Clásica de Urrao en ‘Rigo’

“Ahí estaba como en 95 kilos. (...) A mediados de octubre estaba en 84 kilos (...) Primero por salud, ya había ciertas actividades que no podía realizar cómodamente por el peso que tenía en marzo; las rodillas ya empiezan a flaquear, la ropa, a la que tenía tanta ilusión de ponérmela ya no me la podía poner. (...) En el 2022 a mí me sabotearon mucho porque yo era el gordo del programa, entonces todos los apuntes de gordo se enfocaron en mí”, comentó Jhovanoty, quien hizo una referencia temporal con su participación en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ , el año pasado.

“Cero inyecciones, cero operaciones. (...) Si hay alguien que sabe de ‘chimbadas’ para adelgazar, soy yo he comprado pastas, malteadas, geles, de todo. (...) A mí lo único que me ha servido es comer bien y hacer ejercicio”, añadió Ramírez, quien decidió tomar la decisión de asesorarse con varios especialistas, luego de tener un viaje a la ciudad de Valledupar.

No se lo puede perder: “Me causó tres fracturas”: Expareja del rapero Carpediem lo denunció por violencia doméstica